https://ria.ru/20241005/afganistan-1976532883.html

Афганское правительство одобрило финансирование 12 экономических проектов

Афганское правительство одобрило финансирование 12 экономических проектов - РИА Новости, 05.10.2024

Афганское правительство одобрило финансирование 12 экономических проектов

Афганская правительственная комиссия по закупкам под председательством заместителя премьер-министра по экономическим вопросам муллы Абдула Гани Барадара Ахунда... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T17:13

2024-10-05T17:13

2024-10-05T17:13

в мире

кабул (город)

кандагар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150886/96/1508869627_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_238db9549afd1339bfbd4020921a8e82.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Афганская правительственная комиссия по закупкам под председательством заместителя премьер-министра по экономическим вопросам муллы Абдула Гани Барадара Ахунда в субботу одобрила финансирование 12 важных экономических проектов на общую сумму 10 миллиардов афгани (146 миллионов долларов), сообщают афганские СМИ. На повестке дня заседания, проходившего во дворце Мармарин в Кабуле, стояло рассмотрение в общей сложности 30 экономических проектов. Как сообщается, по 12 из них было одобрено заключение контрактов, в 15 были внесены изменения, один был аннулирован, а контрактные цены по двум проектам были переданы в специальные комитеты для дальнейших переговоров по ценообразованию с компаниями-победителями тендера. Утвержденные и дополненные проекты включают в себя реконструкцию международного аэропорта Ахмад Шах Баба в Кандагаре, ремонт дорог в Кабуле, завершение строительных работ в университетских общежитиях в провинциях Кандагар, Заболь и Нимруз, реконструкцию 25-километрового отрезка дороги Кайсар-Ламан в провинции Бадгис, восстановление объектов инфраструктуры в районе железной дороги и автотрассы Хайратон-Мазари-Шариф и ряд других проектов, финансирование которых осуществляется из госбюджета.

https://ria.ru/20240515/afganistan-1946051662.html

кабул (город)

кандагар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кабул (город), кандагар