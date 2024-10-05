Афганское правительство одобрило финансирование 12 экономических проектов
Афганское правительство одобрило 12 проектов на 146 миллионов долларов
Кабул. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Афганская правительственная комиссия по закупкам под председательством заместителя премьер-министра по экономическим вопросам муллы Абдула Гани Барадара Ахунда в субботу одобрила финансирование 12 важных экономических проектов на общую сумму 10 миллиардов афгани (146 миллионов долларов), сообщают афганские СМИ.
На повестке дня заседания, проходившего во дворце Мармарин в Кабуле, стояло рассмотрение в общей сложности 30 экономических проектов. Как сообщается, по 12 из них было одобрено заключение контрактов, в 15 были внесены изменения, один был аннулирован, а контрактные цены по двум проектам были переданы в специальные комитеты для дальнейших переговоров по ценообразованию с компаниями-победителями тендера.
Утвержденные и дополненные проекты включают в себя реконструкцию международного аэропорта Ахмад Шах Баба в Кандагаре, ремонт дорог в Кабуле, завершение строительных работ в университетских общежитиях в провинциях Кандагар, Заболь и Нимруз, реконструкцию 25-километрового отрезка дороги Кайсар-Ламан в провинции Бадгис, восстановление объектов инфраструктуры в районе железной дороги и автотрассы Хайратон-Мазари-Шариф и ряд других проектов, финансирование которых осуществляется из госбюджета.