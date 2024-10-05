https://ria.ru/20241005/afganistan-1976496192.html
В Афганистане пройдет торгово-промышленная выставка
В Афганистане пройдет торгово-промышленная выставка - РИА Новости, 05.10.2024
В Афганистане пройдет торгово-промышленная выставка
В административном центре восточной афганской провинции Хост с 15 по 17 октября пройдёт торгово-промышленная выставка-ярмарка "Сокровища Афганистана", сообщил в РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T11:24
2024-10-05T11:24
2024-10-05T11:24
хост (город)
афганистан
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В административном центре восточной афганской провинции Хост с 15 по 17 октября пройдёт торгово-промышленная выставка-ярмарка "Сокровища Афганистана", сообщил в субботу афганский информационный портал Alemarah. Мероприятие состоится под эгидой министерства промышленности и торговли страны на городском футбольном стадионе. В экспозиции будут представлены различные секторы производства, торговли и услуг, включая сельское хозяйство, ковроткачество, горнодобывающую промышленность, здравоохранение, банковское дело, ремёсла, машиностроение, транспорт, логистику, строительство, телекоммуникации и образование. "Выставка поможет созданию благоприятного пространства для сбыта афганской продукции внутри страны, выявлению потребностей покупателей, увеличению продаж, поддержке рынка и расширению торговых связей", - сообщили в минпромторге.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хост (город), афганистан, в мире
Хост (город), Афганистан, В мире
В Афганистане пройдет торгово-промышленная выставка
В афганском Хосте пройдет торгово-промышленная выставка "Сокровища Афганистана"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В административном центре восточной афганской провинции Хост с 15 по 17 октября пройдёт торгово-промышленная выставка-ярмарка "Сокровища Афганистана", сообщил в субботу афганский информационный портал Alemarah.
Мероприятие состоится под эгидой министерства промышленности и торговли страны на городском футбольном стадионе. В экспозиции будут представлены различные секторы производства, торговли и услуг, включая сельское хозяйство, ковроткачество, горнодобывающую промышленность, здравоохранение, банковское дело, ремёсла, машиностроение, транспорт, логистику, строительство, телекоммуникации и образование.
"Выставка поможет созданию благоприятного пространства для сбыта афганской продукции внутри страны, выявлению потребностей покупателей, увеличению продаж, поддержке рынка и расширению торговых связей", - сообщили в минпромторге.