https://ria.ru/20241005/aeroflot-1976528906.html

Рейс из Иркутска в Москву задержали более чем на 13 часов

Рейс из Иркутска в Москву задержали более чем на 13 часов - РИА Новости, 05.10.2024

Рейс из Иркутска в Москву задержали более чем на 13 часов

Рейс компании "Аэрофлот" из Иркутска в Москву задержан более чем на 13 часов из-за технической неисправности самолета, сообщает Восточно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T16:36

2024-10-05T16:36

2024-10-05T16:36

происшествия

иркутск

москва

аэрофлот

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ИРКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Рейс компании "Аэрофлот" из Иркутска в Москву задержан более чем на 13 часов из-за технической неисправности самолета, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса в аэропорту Иркутска. "Задержан вылет рейса SU-1443 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Иркутск - Москва в связи с технической неисправностью воздушного судна. Вылет перенесен с 09:50 (04.50 мск) на 23:30 (18.30 мск)", - говорится в сообщении. В аэропорту прокуратурой организован прием граждан, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240908/rejs-1971390451.html

https://ria.ru/20240724/reys-1961826694.html

иркутск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутск, москва, аэрофлот