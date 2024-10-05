https://ria.ru/20241005/aeroflot-1976528906.html
Рейс из Иркутска в Москву задержали более чем на 13 часов
Рейс из Иркутска в Москву задержали более чем на 13 часов - РИА Новости, 05.10.2024
Рейс из Иркутска в Москву задержали более чем на 13 часов
Рейс компании "Аэрофлот" из Иркутска в Москву задержан более чем на 13 часов из-за технической неисправности самолета, сообщает Восточно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:36
2024-10-05T16:36
2024-10-05T16:36
происшествия
иркутск
москва
аэрофлот
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ИРКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Рейс компании "Аэрофлот" из Иркутска в Москву задержан более чем на 13 часов из-за технической неисправности самолета, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса в аэропорту Иркутска. "Задержан вылет рейса SU-1443 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Иркутск - Москва в связи с технической неисправностью воздушного судна. Вылет перенесен с 09:50 (04.50 мск) на 23:30 (18.30 мск)", - говорится в сообщении. В аэропорту прокуратурой организован прием граждан, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240908/rejs-1971390451.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иркутск, москва, аэрофлот
Происшествия, Иркутск, Москва, Аэрофлот
Рейс из Иркутска в Москву задержали более чем на 13 часов
Рейс "Аэрофлота" из Иркутска в Москву задержали из-за неисправности
ИРКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Рейс компании "Аэрофлот" из Иркутска в Москву задержан более чем на 13 часов из-за технической неисправности самолета, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса в аэропорту Иркутска.
"Задержан вылет рейса SU-1443 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Иркутск - Москва в связи с технической неисправностью воздушного судна. Вылет перенесен с 09:50 (04.50 мск) на 23:30 (18.30 мск)", - говорится в сообщении.
В аэропорту прокуратурой организован прием граждан, уточнили в ведомстве.