Жога планирует встретиться с Народным советом и жителями ДНР
Жога планирует вернуться в ДНР для встречи с Народным советом и жителями
© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога
© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в УрФО Артем Жога планирует вернуться в ДНР, чтобы встретиться с Народным советом и местными жителями.
В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО. В пятницу в Екатеринбурге прошла церемония представления полпреда уральским губернаторам.
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"Нужно заехать в Народный совет, поблагодарить аппарат Народного совета и с жителями попрощаться, и объяснить им, что я не уехали на другую планету, я здесь, в нашей стране и, я сердцем и душой в Донбассе", - сказал Жога в эфире Первого канала.
Он добавил, что обязательно приедет в ДНР также в марте и мае, чтобы посетить могилу сына.
Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи
2 октября, 22:37