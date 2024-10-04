https://ria.ru/20241004/zhoga-1976458860.html

Жога планирует встретиться с Народным советом и жителями ДНР

Жога планирует встретиться с Народным советом и жителями ДНР - РИА Новости, 04.10.2024

Жога планирует встретиться с Народным советом и жителями ДНР

Назначенный полпредом в УрФО Артем Жога планирует вернуться в ДНР, чтобы встретиться с Народным советом и местными жителями. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T22:35

2024-10-04T22:35

2024-10-04T22:35

донецкая народная республика

россия

екатеринбург

артем жога

владимир путин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в УрФО Артем Жога планирует вернуться в ДНР, чтобы встретиться с Народным советом и местными жителями. В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО. В пятницу в Екатеринбурге прошла церемония представления полпреда уральским губернаторам. "Нужно заехать в Народный совет, поблагодарить аппарат Народного совета и с жителями попрощаться, и объяснить им, что я не уехали на другую планету, я здесь, в нашей стране и, я сердцем и душой в Донбассе", - сказал Жога в эфире Первого канала. Он добавил, что обязательно приедет в ДНР также в марте и мае, чтобы посетить могилу сына.

https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html

донецкая народная республика

россия

екатеринбург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, екатеринбург, артем жога, владимир путин