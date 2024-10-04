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Жога планирует встретиться с Народным советом и жителями ДНР - РИА Новости, 04.10.2024
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22:35 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/zhoga-1976458860.html
Жога планирует встретиться с Народным советом и жителями ДНР
Жога планирует встретиться с Народным советом и жителями ДНР - РИА Новости, 04.10.2024
Жога планирует встретиться с Народным советом и жителями ДНР
Назначенный полпредом в УрФО Артем Жога планирует вернуться в ДНР, чтобы встретиться с Народным советом и местными жителями. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T22:35
2024-10-04T22:35
донецкая народная республика
россия
екатеринбург
артем жога
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в УрФО Артем Жога планирует вернуться в ДНР, чтобы встретиться с Народным советом и местными жителями. В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО. В пятницу в Екатеринбурге прошла церемония представления полпреда уральским губернаторам. "Нужно заехать в Народный совет, поблагодарить аппарат Народного совета и с жителями попрощаться, и объяснить им, что я не уехали на другую планету, я здесь, в нашей стране и, я сердцем и душой в Донбассе", - сказал Жога в эфире Первого канала. Он добавил, что обязательно приедет в ДНР также в марте и мае, чтобы посетить могилу сына.
https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html
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донецкая народная республика, россия, екатеринбург, артем жога, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Россия, Екатеринбург, Артем Жога, Владимир Путин
Жога планирует встретиться с Народным советом и жителями ДНР

Жога планирует вернуться в ДНР для встречи с Народным советом и жителями

© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе
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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в УрФО Артем Жога планирует вернуться в ДНР, чтобы встретиться с Народным советом и местными жителями.
В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО. В пятницу в Екатеринбурге прошла церемония представления полпреда уральским губернаторам.
«
"Нужно заехать в Народный совет, поблагодарить аппарат Народного совета и с жителями попрощаться, и объяснить им, что я не уехали на другую планету, я здесь, в нашей стране и, я сердцем и душой в Донбассе", - сказал Жога в эфире Первого канала.
Он добавил, что обязательно приедет в ДНР также в марте и мае, чтобы посетить могилу сына.
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи
2 октября, 22:37
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияЕкатеринбургАртем ЖогаВладимир Путин
 
 
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