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Жестянников: ветеранам боевых действий РФ надо возместить оплату ЖКУ - РИА Новости, 04.10.2024
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Вологодская область
 
16:29 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/zhestyannikov-1976406559.html
Жестянников: ветеранам боевых действий РФ надо возместить оплату ЖКУ
Жестянников: ветеранам боевых действий РФ надо возместить оплату ЖКУ - РИА Новости, 04.10.2024
Жестянников: ветеранам боевых действий РФ надо возместить оплату ЖКУ
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предложили распространить по всей России компенсацию ветеранам боевых действий 50% стоимости коммунальных РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:29
2024-10-04T16:29
вологодская область
калининград
георгий филимонов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предложили распространить по всей России компенсацию ветеранам боевых действий 50% стоимости коммунальных услуг, сообщает пресс-служба регионального парламента. Соответствующая инициатива была поддержана на заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по правовым вопросам, которое состоялось в Калининграде. В настоящее время ветераны боевых действий получают компенсацию половины расходов на уплату найма или содержание жилья, а также взноса за капремонт. При этом инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденных знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, предоставляется мера поддержки в виде компенсации 50% платы за коммунальные услуги, говорится в сообщении. "По инициативе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в июне этого года мы приняли закон, согласно которому наши ветераны боевых действий с 1 июля получили право на оплату 50% коммунальных услуг на ежегодную денежную компенсацию в 10 тысяч рублей на приобретение топлива и 4,1 тысячи рублей на покупку сжиженного газа в том случае, если они живут в неблагоустроенных домах. Мы предложили распространить эту меру поддержки на всех россиян", - цитирует пресс-служба слова Жестянникова. Законопроект единогласно был поддержан членами комитета ПАСЗР по правовым вопросам поддержали единогласно.
https://ria.ru/20241004/zhestyannikov-1976339829.html
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калининград, георгий филимонов
Вологодская область, Калининград, Георгий Филимонов

Жестянников: ветеранам боевых действий РФ надо возместить оплату ЖКУ

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предложили распространить по всей России компенсацию ветеранам боевых действий 50% стоимости коммунальных услуг, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующая инициатива была поддержана на заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по правовым вопросам, которое состоялось в Калининграде.
В настоящее время ветераны боевых действий получают компенсацию половины расходов на уплату найма или содержание жилья, а также взноса за капремонт.
При этом инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденных знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, предоставляется мера поддержки в виде компенсации 50% платы за коммунальные услуги, говорится в сообщении.
"По инициативе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в июне этого года мы приняли закон, согласно которому наши ветераны боевых действий с 1 июля получили право на оплату 50% коммунальных услуг на ежегодную денежную компенсацию в 10 тысяч рублей на приобретение топлива и 4,1 тысячи рублей на покупку сжиженного газа в том случае, если они живут в неблагоустроенных домах. Мы предложили распространить эту меру поддержки на всех россиян", - цитирует пресс-служба слова Жестянникова.
Законопроект единогласно был поддержан членами комитета ПАСЗР по правовым вопросам поддержали единогласно.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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Вологодская областьКалининградГеоргий Филимонов
 
 
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