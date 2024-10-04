https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976334297.html

"Уничтожит Европу". В Финляндии одной фразой описали Зеленского

"Уничтожит Европу". В Финляндии одной фразой описали Зеленского - РИА Новости, 04.10.2024

"Уничтожит Европу". В Финляндии одной фразой описали Зеленского

Владимир Зеленский – безумный пес, способный уничтожить Европу, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:54

2024-10-04T11:54

2024-10-04T11:54

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский – безумный пес, способный уничтожить Европу, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Он – безумный пес, которого нужно взять под контроль до того, как он уничтожит Европу", — написал Малинен.На прошлой неделе Зеленский побывал в США, где, помимо прочего, встретился с президентом Джо Байденом и представил ему так называемый "план победы". По словам главы киевского режима, этот план содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.В июле Владимир Путин говорил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20241004/abc-1976323908.html

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в мире, россия, москва, финляндия, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков, политика