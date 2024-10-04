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Профессор спрогнозировал "серьезный шаг" Зеленского к мирным переговорам - РИА Новости, 04.10.2024
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07:08 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976291929.html
Профессор спрогнозировал "серьезный шаг" Зеленского к мирным переговорам
Профессор спрогнозировал "серьезный шаг" Зеленского к мирным переговорам - РИА Новости, 04.10.2024
Профессор спрогнозировал "серьезный шаг" Зеленского к мирным переговорам
Владимир Зеленский может сделать серьезный шаг к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине по итогам президентских выборов в США, заявил РИА... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:08
2024-10-04T07:08
украина
россия
сша
владимир зеленский
камала харрис
дональд трамп
нато
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АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский может сделать серьезный шаг к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине по итогам президентских выборов в США, заявил РИА Новости преподаватель Гиресунского университета, профессор Гёктюрк Тюйсузоглу. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Ряд украинских должностных лиц полагают, что положение дел на Украине станет хуже независимо от того, кто одержит победу на президентских выборах в США, сообщил ранее журнал Time. По мнению источника издания, победа Харрис, например, приведет к продолжению политики администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена, которую в Киеве считают недостаточной и нерешительной. "Учитывая поддержку, которую Зеленский получил от Запада, особенно от Вашингтона, даже несмотря на то, что он не получил разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия на территории России, представляется маловероятным, что Зеленский сделает серьезный шаг к "мирным переговорам", по крайней мере, до завершения выборов в США. Такой шаг может быть сделан в связи с итогами выборов в США", - считает Тюйсузоглу. По его словам, разница между взглядами Харрис и Трампа на этот вопрос также может повлиять на развитие событий на Украине в зависимости от исхода выборов. "На этом фоне шаги Турции в отношении как России, так и Украины могут быть лишь символическими и интегрированными в определенные вопросы (военнопленные, торговля и так далее). В этом отношении Турция может предложить переговорный процесс, который даст практические результаты по прагматической оси. Другими словами, сведение сторон за одним столом не обеспечит решения проблемы в "общей картине", - сказал эксперт. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил готовность Турции организовать конференцию по Украине. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241001/peregovory-1975653111.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, камала харрис, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Профессор спрогнозировал "серьезный шаг" Зеленского к мирным переговорам

Профессор Тюйсузоглу: Зеленский может сделать серьезный шаг к мирным переговорам

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский может сделать серьезный шаг к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине по итогам президентских выборов в США, заявил РИА Новости преподаватель Гиресунского университета, профессор Гёктюрк Тюйсузоглу.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Ряд украинских должностных лиц полагают, что положение дел на Украине станет хуже независимо от того, кто одержит победу на президентских выборах в США, сообщил ранее журнал Time. По мнению источника издания, победа Харрис, например, приведет к продолжению политики администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена, которую в Киеве считают недостаточной и нерешительной.
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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1 октября, 09:16
"Учитывая поддержку, которую Зеленский получил от Запада, особенно от Вашингтона, даже несмотря на то, что он не получил разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия на территории России, представляется маловероятным, что Зеленский сделает серьезный шаг к "мирным переговорам", по крайней мере, до завершения выборов в США. Такой шаг может быть сделан в связи с итогами выборов в США", - считает Тюйсузоглу.
По его словам, разница между взглядами Харрис и Трампа на этот вопрос также может повлиять на развитие событий на Украине в зависимости от исхода выборов.
"На этом фоне шаги Турции в отношении как России, так и Украины могут быть лишь символическими и интегрированными в определенные вопросы (военнопленные, торговля и так далее). В этом отношении Турция может предложить переговорный процесс, который даст практические результаты по прагматической оси. Другими словами, сведение сторон за одним столом не обеспечит решения проблемы в "общей картине", - сказал эксперт.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил готовность Турции организовать конференцию по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям
29 сентября, 08:00
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире
25 сентября, 22:59
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийКамала ХаррисДональд ТрампНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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