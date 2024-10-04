https://ria.ru/20241004/zapad-1976307524.html
Запад требует от других того, что сам не выполняет, заявил Бортников
Запад требует от других того, что сам не выполняет, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
Запад требует от других того, что сам не выполняет, заявил Бортников
Запад требует от других то, что сам не выполняет и выполнять никогда не собирается, к такому выводу пришли российские спецслужбы на основе накопленного опыта,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:02
2024-10-04T10:02
2024-10-04T10:07
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Запад требует от других то, что сам не выполняет и выполнять никогда не собирается, к такому выводу пришли российские спецслужбы на основе накопленного опыта, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Оценивая итоги нашего взаимодействия с американцами и их союзниками по самым разным вопросам, мы пришли к однозначному выводу – то, что западные партнёры требуют от других, сами они не выполняют, и выполнять никогда не собираются", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
https://ria.ru/20241004/ssha-1976306867.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астана, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире
Астана, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, В мире
Запад требует от других того, что сам не выполняет, заявил Бортников
Бортников: Запад требует от других того, что сам не выполняет и не планирует