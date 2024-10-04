https://ria.ru/20241004/zapad-1976307524.html

Запад требует от других того, что сам не выполняет, заявил Бортников

Запад требует от других того, что сам не выполняет, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024

Запад требует от других того, что сам не выполняет, заявил Бортников

Запад требует от других то, что сам не выполняет и выполнять никогда не собирается, к такому выводу пришли российские спецслужбы на основе накопленного опыта,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:02

2024-10-04T10:02

2024-10-04T10:07

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Запад требует от других то, что сам не выполняет и выполнять никогда не собирается, к такому выводу пришли российские спецслужбы на основе накопленного опыта, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Оценивая итоги нашего взаимодействия с американцами и их союзниками по самым разным вопросам, мы пришли к однозначному выводу – то, что западные партнёры требуют от других, сами они не выполняют, и выполнять никогда не собираются", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.

https://ria.ru/20241004/ssha-1976306867.html

астана

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

астана, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире