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Запад требует от других того, что сам не выполняет, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
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10:02 04.10.2024 (обновлено: 10:07 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/zapad-1976307524.html
Запад требует от других того, что сам не выполняет, заявил Бортников
Запад требует от других того, что сам не выполняет, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
Запад требует от других того, что сам не выполняет, заявил Бортников
Запад требует от других то, что сам не выполняет и выполнять никогда не собирается, к такому выводу пришли российские спецслужбы на основе накопленного опыта,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:02
2024-10-04T10:07
астана
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
в мире
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Запад требует от других то, что сам не выполняет и выполнять никогда не собирается, к такому выводу пришли российские спецслужбы на основе накопленного опыта, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Оценивая итоги нашего взаимодействия с американцами и их союзниками по самым разным вопросам, мы пришли к однозначному выводу – то, что западные партнёры требуют от других, сами они не выполняют, и выполнять никогда не собираются", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
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астана, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире
Астана, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, В мире
Запад требует от других того, что сам не выполняет, заявил Бортников

Бортников: Запад требует от других того, что сам не выполняет и не планирует

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Запад требует от других то, что сам не выполняет и выполнять никогда не собирается, к такому выводу пришли российские спецслужбы на основе накопленного опыта, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Оценивая итоги нашего взаимодействия с американцами и их союзниками по самым разным вопросам, мы пришли к однозначному выводу – то, что западные партнёры требуют от других, сами они не выполняют, и выполнять никогда не собираются", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
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АстанаРоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГВ мире
 
 
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