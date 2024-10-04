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Дума рассмотрит проект о непризнании прав на жилье за недружественные шаги - РИА Новости, 04.10.2024
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22:59 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/zakonotvorchestvo-1976460020.html
Дума рассмотрит проект о непризнании прав на жилье за недружественные шаги
Дума рассмотрит проект о непризнании прав на жилье за недружественные шаги - РИА Новости, 04.10.2024
Дума рассмотрит проект о непризнании прав на жилье за недружественные шаги
В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается не признавать права на недвижимое имущество в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях для лиц,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T22:59
2024-10-04T22:59
жилье
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей кутепов
госдума рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается не признавать права на недвижимое имущество в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях для лиц, осуществляющих недружественные действия в отношении РФ, документ доступен в думской электронной базе. Законопроект внесли в Госдуму сенаторы РФ Андрей Кутепов и Дмитрий Ворона. Изменения вносятся в отдельные федеральные конституционные законы. "Предлагается дополнить части 1 статей 12 ФКЗ оговоркой, что не будут признаваться и действовать без ограничения срока действия и какого-либо подтверждения документы, в случае, если правообладателями соответствующих объектов осуществляются недружественные действия в отношении Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке. Как ранее пояснил РИА Новости Кутепов, законопроект разработан в целях совершенствования законодательства в части оформления прав, в том числе на недвижимое имущество, а также в части обеспечения гарантий при управлении имуществом, имеющим признаки бесхозяйного в ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожской области, путем дополнений положений федеральных конституционных законов о принятии в РФ (новых регионов). По его словам, в настоящее время установлено, что признаются и действуют без ограничения срока действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов РФ, госорганов новых субъектов документы, являющиеся основанием для госрегистрации прав на недвижимое имущество, расположенное на территории новых субъектов, подтверждающие возникновение, изменение, ограничение, переход или прекращение прав на такое имущество, его обременение, "выданные государственными или иными официальными органами новых субъектов и (или) удостоверенные нотариусами новых субъектов, а также выданные органами госвласти Украины и (или) удостоверенные нотариусами Украины". Нормами действующего законодательства также установлено, что управление имуществом, расположенным на территориях новых субъектов, имеющим признаки бесхозяйного и не отнесенным к федеральной собственности, собственности субъекта РФ или муниципальной собственности, осуществляется органами новых субъектов в порядке, установленном правительством РФ. "В целях конкретизации указанных норм предлагается дополнить части 7 статьей 12 федеральных конституционных законов положением о том, что при возвращении собственника и вступлении его во владение объектом недвижимости он обязан возместить все расходы, понесенные в его отсутствие уполномоченным органом в связи с управлением имуществом", - сказано в тексте пояснительной записки. По словам Кутепова, есть объекты, собственники которых уехали и, соответственно, не содержат их, расходы за их содержание несут регионы. "Например, в доме случились проблемы с проводкой, и все соседи сидят без света. Региональные власти исправляют ситуацию, вкладываются финансово. Далее вокруг дома всё заросло борщевиком или упали деревья. Регион опять же будет с этим бороться и нести расходы. Наводнение - регион расчищает и опять же несёт затраты. Нами предлагается, что по возвращении собственников затраты на содержание объектов будут компенсированы собственниками", - пояснил сенатор. Парламентарий добавил, что ко второму чтению позиции могут быть дополнены, региональные власти выскажут свои предложения. "Важны мнения четырех субъектов, которые сейчас наиболее значимые в этой сфере. Мы сейчас приступаем к обсуждению. То, что мы внесли такое предложение, это как фундамент, как основание для будущего закона, который должен вступить в силу", - заключил он.
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жилье, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей кутепов, госдума рф
Жилье, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Кутепов, Госдума РФ
Дума рассмотрит проект о непризнании прав на жилье за недружественные шаги

В ГД внесли проект о непризнании прав на недвижимость за недружественные шаги

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается не признавать права на недвижимое имущество в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях для лиц, осуществляющих недружественные действия в отношении РФ, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект внесли в Госдуму сенаторы РФ Андрей Кутепов и Дмитрий Ворона. Изменения вносятся в отдельные федеральные конституционные законы.
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"Предлагается дополнить части 1 статей 12 ФКЗ оговоркой, что не будут признаваться и действовать без ограничения срока действия и какого-либо подтверждения документы, в случае, если правообладателями соответствующих объектов осуществляются недружественные действия в отношении Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке.
Как ранее пояснил РИА Новости Кутепов, законопроект разработан в целях совершенствования законодательства в части оформления прав, в том числе на недвижимое имущество, а также в части обеспечения гарантий при управлении имуществом, имеющим признаки бесхозяйного в ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожской области, путем дополнений положений федеральных конституционных законов о принятии в РФ (новых регионов).
По его словам, в настоящее время установлено, что признаются и действуют без ограничения срока действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов РФ, госорганов новых субъектов документы, являющиеся основанием для госрегистрации прав на недвижимое имущество, расположенное на территории новых субъектов, подтверждающие возникновение, изменение, ограничение, переход или прекращение прав на такое имущество, его обременение, "выданные государственными или иными официальными органами новых субъектов и (или) удостоверенные нотариусами новых субъектов, а также выданные органами госвласти Украины и (или) удостоверенные нотариусами Украины".
Нормами действующего законодательства также установлено, что управление имуществом, расположенным на территориях новых субъектов, имеющим признаки бесхозяйного и не отнесенным к федеральной собственности, собственности субъекта РФ или муниципальной собственности, осуществляется органами новых субъектов в порядке, установленном правительством РФ.
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"В целях конкретизации указанных норм предлагается дополнить части 7 статьей 12 федеральных конституционных законов положением о том, что при возвращении собственника и вступлении его во владение объектом недвижимости он обязан возместить все расходы, понесенные в его отсутствие уполномоченным органом в связи с управлением имуществом", - сказано в тексте пояснительной записки.
По словам Кутепова, есть объекты, собственники которых уехали и, соответственно, не содержат их, расходы за их содержание несут регионы. "Например, в доме случились проблемы с проводкой, и все соседи сидят без света. Региональные власти исправляют ситуацию, вкладываются финансово. Далее вокруг дома всё заросло борщевиком или упали деревья. Регион опять же будет с этим бороться и нести расходы. Наводнение - регион расчищает и опять же несёт затраты. Нами предлагается, что по возвращении собственников затраты на содержание объектов будут компенсированы собственниками", - пояснил сенатор.
Парламентарий добавил, что ко второму чтению позиции могут быть дополнены, региональные власти выскажут свои предложения. "Важны мнения четырех субъектов, которые сейчас наиболее значимые в этой сфере. Мы сейчас приступаем к обсуждению. То, что мы внесли такое предложение, это как фундамент, как основание для будущего закона, который должен вступить в силу", - заключил он.
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