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Американские военные подтвердили нанесение ударов по хуситам в Йемене - РИА Новости, 04.10.2024
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21:35 04.10.2024 (обновлено: 21:43 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/yemen-1976455064.html
Американские военные подтвердили нанесение ударов по хуситам в Йемене
Американские военные подтвердили нанесение ударов по хуситам в Йемене - РИА Новости, 04.10.2024
Американские военные подтвердили нанесение ударов по хуситам в Йемене
Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило, что нанесло удары по 15 позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы). РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T21:35
2024-10-04T21:43
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило, что нанесло удары по 15 позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы).Ранее источники в Йемене сообщили РИА Новости, что американские и британские истребители в пятницу нанесли удары по позициям хуситов в столице Йемена Сане и по их военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда. В районе Рас-Кутхебе, по словам одного из источников, также находилось командование ВМС хуситов."Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли удары по 15 целям хуситов в контролируемых хуситами районах Йемена, поддерживаемых Ираном, сегодня около 5 часов вечера (по времени Саны). Эти цели включали наступательные военные возможности хуситов", - говорится в заявлении командования.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. Движение также призвало другие страны отозвать с судов свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркнули, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают корабли других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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в мире, сша, йемен
В мире, США, Йемен
Американские военные подтвердили нанесение ударов по хуситам в Йемене

ВВС США подтвердили нанесение ударов по 15 позициям хуситов в Йемене

© AP Photo / Hani MohammedПорт Ходейда, Йемен
Порт Ходейда, Йемен - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Порт Ходейда, Йемен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило, что нанесло удары по 15 позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы).
Ранее источники в Йемене сообщили РИА Новости, что американские и британские истребители в пятницу нанесли удары по позициям хуситов в столице Йемена Сане и по их военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда. В районе Рас-Кутхебе, по словам одного из источников, также находилось командование ВМС хуситов.
"Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли удары по 15 целям хуситов в контролируемых хуситами районах Йемена, поддерживаемых Ираном, сегодня около 5 часов вечера (по времени Саны). Эти цели включали наступательные военные возможности хуситов", - говорится в заявлении командования.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. Движение также призвало другие страны отозвать с судов свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркнули, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают корабли других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Флаг Йемена - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Британские ВМС сообщили об инциденте вблизи Йемена
20 сентября, 17:52
 
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