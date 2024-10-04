https://ria.ru/20241004/yemen-1976455064.html

Американские военные подтвердили нанесение ударов по хуситам в Йемене

Американские военные подтвердили нанесение ударов по хуситам в Йемене - РИА Новости, 04.10.2024

Американские военные подтвердили нанесение ударов по хуситам в Йемене

Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило, что нанесло удары по 15 позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы). РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T21:35

2024-10-04T21:35

2024-10-04T21:43

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило, что нанесло удары по 15 позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы).Ранее источники в Йемене сообщили РИА Новости, что американские и британские истребители в пятницу нанесли удары по позициям хуситов в столице Йемена Сане и по их военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда. В районе Рас-Кутхебе, по словам одного из источников, также находилось командование ВМС хуситов."Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли удары по 15 целям хуситов в контролируемых хуситами районах Йемена, поддерживаемых Ираном, сегодня около 5 часов вечера (по времени Саны). Эти цели включали наступательные военные возможности хуситов", - говорится в заявлении командования.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. Движение также призвало другие страны отозвать с судов свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркнули, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают корабли других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, сша, йемен