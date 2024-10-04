https://ria.ru/20241004/yemen-1976420870.html

США и Британия нанесли авиаудары по хуситам в Йемене и Красном море

США и Британия нанесли авиаудары по хуситам в Йемене и Красном море - РИА Новости, 04.10.2024

США и Британия нанесли авиаудары по хуситам в Йемене и Красном море

Американские и британские истребители нанесли удары по позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице страны Сане, а также по... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:38

2024-10-04T17:38

2024-10-04T19:00

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 4 окт — РИА Новости. Американские и британские истребители нанесли удары по позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице страны Сане, а также по военно-морской базе в Ходейде на побережье Красного моря, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти."Авиация США и Великобритании четыре раза нанесла удары по объектам движения "Ансар Алла" в столице Йемена Сане и четыре раза — по их военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда (Западный Йемен. — Прим. ред.), — рассказали собеседники агентства.В районе Рас-Кутхебе, по словам одного из источников, также находилось командование ВМС хуситов.В минувший четверг лидер движения "Ансар Алла", главнокомандующий Вооруженными силами Северного Йемена Абдель Малик аль-Хуси сообщил, что с начала военных операций против связанных с Израилем, США и Великобританией судов и кораблей в поддержку палестинцев они атаковали 188 плавсредств. Кроме того, он заявил, что хуситам удалось сбить над территорией Йемена 11 американских разведывательных беспилотников типа MQ-9.Движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, со своей стороны, с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20241003/izrail-1976079163.html

https://ria.ru/20240916/khusity-1972992205.html

https://ria.ru/20241001/ataka-1975794332.html

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в мире, сша, йемен, красное море, сана, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024