США и Британия нанесли авиаудары по хуситам в Йемене и Красном море
США и Британия нанесли авиаудары по хуситам в Сане и Ходейде
© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
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КАИР, 4 окт — РИА Новости. Американские и британские истребители нанесли удары по позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице страны Сане, а также по военно-морской базе в Ходейде на побережье Красного моря, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти.
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"Авиация США и Великобритании четыре раза нанесла удары по объектам движения "Ансар Алла" в столице Йемена Сане и четыре раза — по их военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда (Западный Йемен. — Прим. ред.), — рассказали собеседники агентства.
В районе Рас-Кутхебе, по словам одного из источников, также находилось командование ВМС хуситов.
В минувший четверг лидер движения "Ансар Алла", главнокомандующий Вооруженными силами Северного Йемена Абдель Малик аль-Хуси сообщил, что с начала военных операций против связанных с Израилем, США и Великобританией судов и кораблей в поддержку палестинцев они атаковали 188 плавсредств. Кроме того, он заявил, что хуситам удалось сбить над территорией Йемена 11 американских разведывательных беспилотников типа MQ-9.
Движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, со своей стороны, с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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