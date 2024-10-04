https://ria.ru/20241004/yaponiya-1976296348.html

Новый премьер Японии заявил, что страна продолжит помогать Украине

Новый премьер Японии заявил, что страна продолжит помогать Украине - РИА Новости, 04.10.2024

Новый премьер Японии заявил, что страна продолжит помогать Украине

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своей программной речи в парламенте пообещал сохранить политику санкций в отношении России и помощи Украине, а также РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T08:20

2024-10-04T08:20

2024-10-04T08:30

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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своей программной речи в парламенте пообещал сохранить политику санкций в отношении России и помощи Украине, а также заявил о неизменности курса на "решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией".Трансляция заседания идет на сайте нижней палаты."Мы и впредь будем усиленно продвигать санкции против России, помощь Украине. Отношения с Россией находятся в сложном состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", - сказал Исиба.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончанию Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20241002/yaponiya-1975995644.html

https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html

https://ria.ru/20241002/sanktsii-1975933607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония, украина, россия