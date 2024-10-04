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Правительство объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем
Правительство объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем - РИА Новости, 04.10.2024
Правительство объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем
Среда 31 декабря 2025 года объявлена нерабочим днем, сообщили в правительстве РФ. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:15
2024-10-04T17:15
2024-10-04T17:21
новый год
общество
россия
михаил мишустин
праздники
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Среда 31 декабря 2025 года объявлена нерабочим днем, сообщили в правительстве РФ.Постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в Telegram-канале правительства РФ."В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря, соответственно", - сказано в сообщении кабмина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год, общество, россия, михаил мишустин, праздники, правительство рф
Новый год, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Праздники, Правительство РФ
Правительство объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем
Правительство: среда 31 декабря 2025 года объявлена нерабочим днем в России