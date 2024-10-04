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Правительство объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем

Правительство объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем - РИА Новости, 04.10.2024

Правительство объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем

Среда 31 декабря 2025 года объявлена нерабочим днем, сообщили в правительстве РФ. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:15

2024-10-04T17:15

2024-10-04T17:21

новый год

общество

россия

михаил мишустин

праздники

правительство рф

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Среда 31 декабря 2025 года объявлена нерабочим днем, сообщили в правительстве РФ.Постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в Telegram-канале правительства РФ."В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря, соответственно", - сказано в сообщении кабмина.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новый год, общество, россия, михаил мишустин, праздники, правительство рф