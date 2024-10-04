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Правительство объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем - РИА Новости, 04.10.2024
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17:15 04.10.2024 (обновлено: 17:21 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/vykhodnoy-1976417509.html
Правительство объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем
Правительство объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем - РИА Новости, 04.10.2024
Правительство объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем
Среда 31 декабря 2025 года объявлена нерабочим днем, сообщили в правительстве РФ. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:15
2024-10-04T17:21
новый год
общество
россия
михаил мишустин
праздники
правительство рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Среда 31 декабря 2025 года объявлена нерабочим днем, сообщили в правительстве РФ.Постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в Telegram-канале правительства РФ."В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря, соответственно", - сказано в сообщении кабмина.
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новый год, общество, россия, михаил мишустин, праздники, правительство рф
Новый год, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Праздники, Правительство РФ
Правительство объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем

Правительство: среда 31 декабря 2025 года объявлена нерабочим днем в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИллюминация на Никольской улице в Москве
Иллюминация на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Иллюминация на Никольской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Среда 31 декабря 2025 года объявлена нерабочим днем, сообщили в правительстве РФ.
Постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в Telegram-канале правительства РФ.
"В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря, соответственно", - сказано в сообщении кабмина.
Календарь праздничных дней в 2025 годуКалендарь праздничных дней в 2025 году
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Новый годОбществоРоссияМихаил МишустинПраздникиПравительство РФ
 
 
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