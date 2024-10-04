https://ria.ru/20241004/voskanyants-1976403024.html

Умерла мультипликатор Марина Восканьянц

Умерла мультипликатор Марина Восканьянц - РИА Новости, 04.10.2024

Умерла мультипликатор Марина Восканьянц

Мультипликатор, создатель "Щелкунчика", "Бременских музыкантов" и "Дюймовочки", заслуженный художник РФ Марина Восканьянц ушла из жизни в возрасте 90 лет,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:15

2024-10-04T16:15

2024-10-04T16:15

сергей капков

людмила алексеева

союзмультфильм

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мультипликатор, создатель "Щелкунчика", "Бременских музыкантов" и "Дюймовочки", заслуженный художник РФ Марина Восканьянц ушла из жизни в возрасте 90 лет, сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью ушла еще одна легенда "Союзмультфильма", потрясающий художник-аниматор Марина Константиновна Восканьянц. Она специализировалась преимущественно на танцевальных сценах. Ее "визитка" - гениальный танец Маши с метлой вокруг новогодней елки в картине Бориса Степанцева "Щелкунчик", - написал Капков. По словам Капкова, танцы и мультипликация были двумя страстями, которые остались с художницей навсегда. "Поскольку из-за бронхиальной астмы она была освобождена от всех физических нагрузок, Марина поступила в Студию гармонической гимнастики к Людмиле Алексеевой, где занималась с 1955 года, а с 1980-го стала сама преподавать ее в Студии при Московском Доме ученых. А параллельно – "танцевать" в мультфильмах", - отметил шеф-редактор. Он назвал Восканьянц легендой. "Марина Константиновна прожила долгую жизнь, стала заслуженным художником РФ, получила почетный приз Суздальского фестиваля за вклад в профессию, воспитала прекрасную дочь Таню Подгорскую, которая пошла по маминым стопам. И стала легендой. Светлая память", - заключил Капков. Восканьянц создала мультфильмы "Большие неприятности", "Три толстяка", "Дюймовочка", "Сказка о золотом петушке", "Фильм, фильм, фильм", "Бременские музыканты", "В стране невыученных уроков", "Конек-Горбунок", "Голубой щенок", "Трое из Простоквашино", "Волшебное кольцо", "Тайна третьей планеты", "Жил-был пес" и многие другие.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей капков, людмила алексеева, союзмультфильм