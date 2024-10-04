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В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 04.10.2024
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11:27 04.10.2024 (обновлено: 11:33 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/voronezhskaya-1976326526.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 04.10.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об авиационной опасности в регионе и объяснил, где нужно прятаться. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:27
2024-10-04T11:33
воронежская область
происшествия
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об авиационной опасности в регионе и объяснил, где нужно прятаться."В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Гусев.
https://ria.ru/20241004/obstrel-1976319428.html
воронежская область
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воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Воронежской области объявили авиационную опасность

Губернатор Воронежской области сообщил об авиационной опасности

© iStock.com / DedMityayВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© iStock.com / DedMityay
Вид на Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об авиационной опасности в регионе и объяснил, где нужно прятаться.
"В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Гусев.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьПроисшествия
 
 
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