https://ria.ru/20241004/voronezhskaya-1976326526.html

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 04.10.2024

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об авиационной опасности в регионе и объяснил, где нужно прятаться. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:27

2024-10-04T11:27

2024-10-04T11:33

воронежская область

происшествия

специальная военная операция на украине

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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об авиационной опасности в регионе и объяснил, где нужно прятаться."В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Гусев.

https://ria.ru/20241004/obstrel-1976319428.html

воронежская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

воронежская область, происшествия