https://ria.ru/20241004/voronezhskaya-1976326526.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 04.10.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об авиационной опасности в регионе и объяснил, где нужно прятаться. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:27
2024-10-04T11:27
2024-10-04T11:33
воронежская область
происшествия
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об авиационной опасности в регионе и объяснил, где нужно прятаться."В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Гусев.
https://ria.ru/20241004/obstrel-1976319428.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области сообщил об авиационной опасности