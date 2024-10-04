https://ria.ru/20241004/vologda-1976437622.html

Дни Вологодской области впервые пройдут в Китае

Дни Вологодской области впервые пройдут в Китае - РИА Новости, 04.10.2024

Дни Вологодской области впервые пройдут в Китае

С 18 по 22 ноября состоятся Дни Вологодской области в Китае, где представят торгово-экономический, туристический и культурный потенциал региона, сообщает... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:10

2024-10-04T19:10

2024-10-04T19:10

вологодская область

экономика

георгий филимонов

китай

вологодская область

пекин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. С 18 по 22 ноября состоятся Дни Вологодской области в Китае, где представят торгово-экономический, туристический и культурный потенциал региона, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. "Впервые организуем Дни Вологодской области в Китае с 18 по 22 ноября. Проведем деловые мероприятия в Пекине и Шанхае, посетим Сиань и Сучжоу. Это станет значимым шагом в расширении и укреплении межрегионального сотрудничества с Китаем", - приводит пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Отмечается, что прорабатывается вопрос по открытию постоянного торгового представительства Вологодской области в КНР. В пресс-службе напомнили, что ранее было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом Вологодской торгово-промышленной палаты и Торговой палатой Провинции Цзянсу. Кроме того, ведутся переговоры о развитии экономических связей с китайскими провинциями Шаньдун, Ляонин, Цзянси и рядом других.

китай

вологодская область

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, георгий филимонов, китай, вологодская область, пекин