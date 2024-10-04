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Дни Вологодской области впервые пройдут в Китае
Дни Вологодской области впервые пройдут в Китае - РИА Новости, 04.10.2024
Дни Вологодской области впервые пройдут в Китае
С 18 по 22 ноября состоятся Дни Вологодской области в Китае, где представят торгово-экономический, туристический и культурный потенциал региона, сообщает... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:10
2024-10-04T19:10
2024-10-04T19:10
вологодская область
экономика
георгий филимонов
китай
вологодская область
пекин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. С 18 по 22 ноября состоятся Дни Вологодской области в Китае, где представят торгово-экономический, туристический и культурный потенциал региона, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. "Впервые организуем Дни Вологодской области в Китае с 18 по 22 ноября. Проведем деловые мероприятия в Пекине и Шанхае, посетим Сиань и Сучжоу. Это станет значимым шагом в расширении и укреплении межрегионального сотрудничества с Китаем", - приводит пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Отмечается, что прорабатывается вопрос по открытию постоянного торгового представительства Вологодской области в КНР. В пресс-службе напомнили, что ранее было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом Вологодской торгово-промышленной палаты и Торговой палатой Провинции Цзянсу. Кроме того, ведутся переговоры о развитии экономических связей с китайскими провинциями Шаньдун, Ляонин, Цзянси и рядом других.
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, георгий филимонов, китай, вологодская область, пекин
Вологодская область, Экономика, Георгий Филимонов, Китай, Вологодская область, Пекин