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Конкретика по дате визита Путина в Турцию отсутствует, заявили в Анкаре
Конкретика по дате визита Путина в Турцию отсутствует, заявили в Анкаре - РИА Новости, 04.10.2024
Конкретика по дате визита Путина в Турцию отсутствует, заявили в Анкаре
Конкретика по дате ожидаемого в Турции визита президента РФ Владимира Путина пока не появилась, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турции. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T05:40
2024-10-04T05:40
2024-10-04T05:40
владимир путин
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АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Конкретика по дате ожидаемого в Турции визита президента РФ Владимира Путина пока не появилась, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турции. Подготовка визита Путина в Турцию ведется давно, его ожидают и Москва, и Анкара, он пройдет после того, как эта подготовка завершится, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, пока какой-либо конкретной информации (по дате визита – ред.), которой мы бы могли с вами поделиться, нет", - уточнили в канцелярии по телефону.
https://ria.ru/20240905/putin-1970817706.html
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владимир путин, анкара (провинция), россия, дмитрий песков, турция
Владимир Путин, Анкара (провинция), Россия, Дмитрий Песков, Турция
Конкретика по дате визита Путина в Турцию отсутствует, заявили в Анкаре
Канцелярия Эрдогана: конкретика по дате визита Путина в Турцию пока не появилась