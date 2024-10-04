https://ria.ru/20241004/vizit-1976289784.html

Конкретика по дате визита Путина в Турцию отсутствует, заявили в Анкаре

Конкретика по дате визита Путина в Турцию отсутствует, заявили в Анкаре - РИА Новости, 04.10.2024

Конкретика по дате визита Путина в Турцию отсутствует, заявили в Анкаре

Конкретика по дате ожидаемого в Турции визита президента РФ Владимира Путина пока не появилась, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турции. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T05:40

2024-10-04T05:40

2024-10-04T05:40

владимир путин

анкара (провинция)

россия

дмитрий песков

турция

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АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Конкретика по дате ожидаемого в Турции визита президента РФ Владимира Путина пока не появилась, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турции. Подготовка визита Путина в Турцию ведется давно, его ожидают и Москва, и Анкара, он пройдет после того, как эта подготовка завершится, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, пока какой-либо конкретной информации (по дате визита – ред.), которой мы бы могли с вами поделиться, нет", - уточнили в канцелярии по телефону.

https://ria.ru/20240905/putin-1970817706.html

анкара (провинция)

россия

турция

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2024

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владимир путин, анкара (провинция), россия, дмитрий песков, турция