Рейтинг@Mail.ru
Конкретика по дате визита Путина в Турцию отсутствует, заявили в Анкаре - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/vizit-1976289784.html
Конкретика по дате визита Путина в Турцию отсутствует, заявили в Анкаре
Конкретика по дате визита Путина в Турцию отсутствует, заявили в Анкаре - РИА Новости, 04.10.2024
Конкретика по дате визита Путина в Турцию отсутствует, заявили в Анкаре
Конкретика по дате ожидаемого в Турции визита президента РФ Владимира Путина пока не появилась, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турции. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T05:40
2024-10-04T05:40
владимир путин
анкара (провинция)
россия
дмитрий песков
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_172:49:3073:1681_1920x0_80_0_0_68aca4e07ffbb975cec03030aa9f70d1.jpg
АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Конкретика по дате ожидаемого в Турции визита президента РФ Владимира Путина пока не появилась, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турции. Подготовка визита Путина в Турцию ведется давно, его ожидают и Москва, и Анкара, он пройдет после того, как эта подготовка завершится, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, пока какой-либо конкретной информации (по дате визита – ред.), которой мы бы могли с вами поделиться, нет", - уточнили в канцелярии по телефону.
https://ria.ru/20240905/putin-1970817706.html
анкара (провинция)
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_98043e086bc0e3f6fc06baf95e8dca9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, анкара (провинция), россия, дмитрий песков, турция
Владимир Путин, Анкара (провинция), Россия, Дмитрий Песков, Турция
Конкретика по дате визита Путина в Турцию отсутствует, заявили в Анкаре

Канцелярия Эрдогана: конкретика по дате визита Путина в Турцию пока не появилась

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Конкретика по дате ожидаемого в Турции визита президента РФ Владимира Путина пока не появилась, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турции.
Подготовка визита Путина в Турцию ведется давно, его ожидают и Москва, и Анкара, он пройдет после того, как эта подготовка завершится, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Турции раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу в выступлении на ВЭФ
5 сентября, 13:46
"Нет, пока какой-либо конкретной информации (по дате визита – ред.), которой мы бы могли с вами поделиться, нет", - уточнили в канцелярии по телефону.
 
Владимир ПутинАнкара (провинция)РоссияДмитрий ПесковТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала