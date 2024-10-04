Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт поддержала призыв к дипломатическому урегулированию на Украине - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/vagenkneht-1976442471.html
Вагенкнехт поддержала призыв к дипломатическому урегулированию на Украине
Вагенкнехт поддержала призыв к дипломатическому урегулированию на Украине - РИА Новости, 04.10.2024
Вагенкнехт поддержала призыв к дипломатическому урегулированию на Украине
Глава новой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт поддерживает призыв премьер-министров двух федеральных земель на... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:47
2024-10-04T19:47
в мире
украина
германия
россия
сара вагенкнехт
михаэль кречмер
владимир путин
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137155_0:65:2927:1711_1920x0_80_0_0_51dab2c54bc52b7e8a186b46b62550ba.jpg
БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Глава новой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт поддерживает призыв премьер-министров двух федеральных земель на востоке Германии - Бранденбурга и Саксонии - к более активным усилиям правительства ФРГ по поиску дипломатического урегулирования вооружённого конфликта на Украине, об этом политик заявила в интервью изданию Spiegel. "Конечно, я разделяю не все высказывания. Но это, наконец-то, дифференцированная статья, в которой действительно говорится о том, как мы можем закончить войну, вместо того, чтобы под видом высокой морали постоянно требовать больше оружия и военной победы Украины, чего, как все теперь знают, не произойдет", - сказала Вагенкнехт. Ранее премьер-министры двух федеральных земель на востоке Германии - Бранденбурга и Саксонии Дитмар Войдке (СДПГ) и Михаэль Кречмер (ХДС) а также глава Христианско-демократического союза (ХДС) в Тюрингии Марио Фойгт призвали в совместной статье в издании FAZ к более активным усилиям правительства ФРГ по поиску дипломатического урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Во всех трёх землях недавно прошли выборы в земельные парламенты, на которых в тройку сильнейших партий вошли правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). ХДС, к которой принадлежит премьер Саксонии Михаэль Кречмер, и социал-демократы (СДПГ), к которым принадлежит премьер Бранденбурга Дитмар Войдке, исключили коалицию с АдГ, но допустили переговоры с ССВ. Однако глава ССВ Сара Вагекнехт заявила, что условием для сотрудничества является выступление против планов размещения американских ракет в ФРГ и за переговоры по Украине. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240314/konflikt-1933049937.html
https://ria.ru/20240822/vagenkneht-1967746123.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137155_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_f8b472e774d3449727d2287d53e0cc5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, сара вагенкнехт, михаэль кречмер, владимир путин, хдс/хсс, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Россия, Сара Вагенкнехт, Михаэль Кречмер, Владимир Путин, ХДС/ХСС, НАТО, Вооруженные силы Украины
Вагенкнехт поддержала призыв к дипломатическому урегулированию на Украине

Вагенкнехт поддержала инициативу о дипломатическом решении конфликта на Украине

© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Глава новой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт поддерживает призыв премьер-министров двух федеральных земель на востоке Германии - Бранденбурга и Саксонии - к более активным усилиям правительства ФРГ по поиску дипломатического урегулирования вооружённого конфликта на Украине, об этом политик заявила в интервью изданию Spiegel.
"Конечно, я разделяю не все высказывания. Но это, наконец-то, дифференцированная статья, в которой действительно говорится о том, как мы можем закончить войну, вместо того, чтобы под видом высокой морали постоянно требовать больше оружия и военной победы Украины, чего, как все теперь знают, не произойдет", - сказала Вагенкнехт.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В Германии призвали заморозить конфликт на Украине
14 марта, 19:55
Ранее премьер-министры двух федеральных земель на востоке Германии - Бранденбурга и Саксонии Дитмар Войдке (СДПГ) и Михаэль Кречмер (ХДС) а также глава Христианско-демократического союза (ХДС) в Тюрингии Марио Фойгт призвали в совместной статье в издании FAZ к более активным усилиям правительства ФРГ по поиску дипломатического урегулирования вооружённого конфликта на Украине.
Во всех трёх землях недавно прошли выборы в земельные парламенты, на которых в тройку сильнейших партий вошли правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). ХДС, к которой принадлежит премьер Саксонии Михаэль Кречмер, и социал-демократы (СДПГ), к которым принадлежит премьер Бранденбурга Дитмар Войдке, исключили коалицию с АдГ, но допустили переговоры с ССВ. Однако глава ССВ Сара Вагекнехт заявила, что условием для сотрудничества является выступление против планов размещения американских ракет в ФРГ и за переговоры по Украине.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Города мира. Дрезден - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Политика рассказала о желании перемен у жителей востока Германии
22 августа, 11:50
 
В миреУкраинаГерманияРоссияСара ВагенкнехтМихаэль КречмерВладимир ПутинХДС/ХССНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала