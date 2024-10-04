https://ria.ru/20241004/vagenkneht-1976442471.html

Вагенкнехт поддержала призыв к дипломатическому урегулированию на Украине

Вагенкнехт поддержала призыв к дипломатическому урегулированию на Украине - РИА Новости, 04.10.2024

Вагенкнехт поддержала призыв к дипломатическому урегулированию на Украине

Глава новой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт поддерживает призыв премьер-министров двух федеральных земель на... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:47

2024-10-04T19:47

2024-10-04T19:47

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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Глава новой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт поддерживает призыв премьер-министров двух федеральных земель на востоке Германии - Бранденбурга и Саксонии - к более активным усилиям правительства ФРГ по поиску дипломатического урегулирования вооружённого конфликта на Украине, об этом политик заявила в интервью изданию Spiegel. "Конечно, я разделяю не все высказывания. Но это, наконец-то, дифференцированная статья, в которой действительно говорится о том, как мы можем закончить войну, вместо того, чтобы под видом высокой морали постоянно требовать больше оружия и военной победы Украины, чего, как все теперь знают, не произойдет", - сказала Вагенкнехт. Ранее премьер-министры двух федеральных земель на востоке Германии - Бранденбурга и Саксонии Дитмар Войдке (СДПГ) и Михаэль Кречмер (ХДС) а также глава Христианско-демократического союза (ХДС) в Тюрингии Марио Фойгт призвали в совместной статье в издании FAZ к более активным усилиям правительства ФРГ по поиску дипломатического урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Во всех трёх землях недавно прошли выборы в земельные парламенты, на которых в тройку сильнейших партий вошли правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). ХДС, к которой принадлежит премьер Саксонии Михаэль Кречмер, и социал-демократы (СДПГ), к которым принадлежит премьер Бранденбурга Дитмар Войдке, исключили коалицию с АдГ, но допустили переговоры с ССВ. Однако глава ССВ Сара Вагекнехт заявила, что условием для сотрудничества является выступление против планов размещения американских ракет в ФРГ и за переговоры по Украине. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240314/konflikt-1933049937.html

https://ria.ru/20240822/vagenkneht-1967746123.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, германия, россия, сара вагенкнехт, михаэль кречмер, владимир путин, хдс/хсс, нато, вооруженные силы украины