https://ria.ru/20241004/ukraina-1976424892.html

Блинкен и глава МИД Украины Сибига обсудили энергетический сектор Киева

Блинкен и глава МИД Украины Сибига обсудили энергетический сектор Киева - РИА Новости, 04.10.2024

Блинкен и глава МИД Украины Сибига обсудили энергетический сектор Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить энергетический сектор Украины в преддверии зимы и РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:00

2024-10-04T18:00

2024-10-04T18:00

в мире

украина

сша

германия

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958812696_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76c9a489a0b6638f7f819e2fba312fce.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить энергетический сектор Украины в преддверии зимы и заседание контактной группы на немецкой авиабазе Рамштайн, заявил госдеп в пятницу. "Стороны обсудили обязательства США и партнеров по оказанию помощи в укреплении устойчивости энергетического сектора Украины этой зимой и ожидают участия президента (США Джо - ред.) Байдена и других лидеров в предстоящих встречах Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне", - говорится в заявлении ведомства. Контактная группа по Украине должна собраться в Германии на следующей неделе во время визита Байдена в ФРГ. Ранее Блинкен заявил, что предстоящая зима станет "сложной" для энерогосистемы Украины, поэтому США уже "мобилизовали значительные ресурсы" на эти нужды - порядка 4 миллиардов долларов, примерно половина из которых приходится на пожертвования со стороны Вашингтона.

https://ria.ru/20240927/blinken-1974986568.html

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, германия, энтони блинкен