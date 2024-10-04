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Блинкен и глава МИД Украины Сибига обсудили энергетический сектор Киева
Блинкен и глава МИД Украины Сибига обсудили энергетический сектор Киева - РИА Новости, 04.10.2024
Блинкен и глава МИД Украины Сибига обсудили энергетический сектор Киева
Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить энергетический сектор Украины в преддверии зимы и РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:00
2024-10-04T18:00
2024-10-04T18:00
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить энергетический сектор Украины в преддверии зимы и заседание контактной группы на немецкой авиабазе Рамштайн, заявил госдеп в пятницу. "Стороны обсудили обязательства США и партнеров по оказанию помощи в укреплении устойчивости энергетического сектора Украины этой зимой и ожидают участия президента (США Джо - ред.) Байдена и других лидеров в предстоящих встречах Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне", - говорится в заявлении ведомства. Контактная группа по Украине должна собраться в Германии на следующей неделе во время визита Байдена в ФРГ. Ранее Блинкен заявил, что предстоящая зима станет "сложной" для энерогосистемы Украины, поэтому США уже "мобилизовали значительные ресурсы" на эти нужды - порядка 4 миллиардов долларов, примерно половина из которых приходится на пожертвования со стороны Вашингтона.
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в мире, украина, сша, германия, энтони блинкен
В мире, Украина, США, Германия, Энтони Блинкен
Блинкен и глава МИД Украины Сибига обсудили энергетический сектор Киева
Блинкен и Сибига обсудили энергетический сектор Украины в преддверии зимы