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Блинкен и глава МИД Украины Сибига обсудили энергетический сектор Киева - РИА Новости, 04.10.2024
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18:00 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ukraina-1976424892.html
Блинкен и глава МИД Украины Сибига обсудили энергетический сектор Киева
Блинкен и глава МИД Украины Сибига обсудили энергетический сектор Киева - РИА Новости, 04.10.2024
Блинкен и глава МИД Украины Сибига обсудили энергетический сектор Киева
Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить энергетический сектор Украины в преддверии зимы и РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:00
2024-10-04T18:00
в мире
украина
сша
германия
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить энергетический сектор Украины в преддверии зимы и заседание контактной группы на немецкой авиабазе Рамштайн, заявил госдеп в пятницу. "Стороны обсудили обязательства США и партнеров по оказанию помощи в укреплении устойчивости энергетического сектора Украины этой зимой и ожидают участия президента (США Джо - ред.) Байдена и других лидеров в предстоящих встречах Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне", - говорится в заявлении ведомства. Контактная группа по Украине должна собраться в Германии на следующей неделе во время визита Байдена в ФРГ. Ранее Блинкен заявил, что предстоящая зима станет "сложной" для энерогосистемы Украины, поэтому США уже "мобилизовали значительные ресурсы" на эти нужды - порядка 4 миллиардов долларов, примерно половина из которых приходится на пожертвования со стороны Вашингтона.
https://ria.ru/20240927/blinken-1974986568.html
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в мире, украина, сша, германия, энтони блинкен
В мире, Украина, США, Германия, Энтони Блинкен
Блинкен и глава МИД Украины Сибига обсудили энергетический сектор Киева

Блинкен и Сибига обсудили энергетический сектор Украины в преддверии зимы

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить энергетический сектор Украины в преддверии зимы и заседание контактной группы на немецкой авиабазе Рамштайн, заявил госдеп в пятницу.
"Стороны обсудили обязательства США и партнеров по оказанию помощи в укреплении устойчивости энергетического сектора Украины этой зимой и ожидают участия президента (США Джо - ред.) Байдена и других лидеров в предстоящих встречах Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне", - говорится в заявлении ведомства.
Контактная группа по Украине должна собраться в Германии на следующей неделе во время визита Байдена в ФРГ.
Ранее Блинкен заявил, что предстоящая зима станет "сложной" для энерогосистемы Украины, поэтому США уже "мобилизовали значительные ресурсы" на эти нужды - порядка 4 миллиардов долларов, примерно половина из которых приходится на пожертвования со стороны Вашингтона.
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