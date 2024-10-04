https://ria.ru/20241004/ukraina-1976414494.html

В Раде заявили, что Минобороны искусственно завышало цены на контракты

В Раде заявили, что Минобороны искусственно завышало цены на контракты - РИА Новости, 04.10.2024

В Раде заявили, что Минобороны искусственно завышало цены на контракты

Украинское министерство обороны искусственно завышало цены на контракты, признала депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:59

2024-10-04T16:59

2024-10-04T16:59

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинское министерство обороны искусственно завышало цены на контракты, признала депутат Верховной рады Анна Скороход. "Если вы посмотрите на рынок в целом и проанализируете контракты, которые заключались минобороны, а они не хотят их обнародовать, предоставлять даже депутатам, у которых есть доступ, 99,9% контрактов, которые были заключены, все они были заключены по завышенным ценам. Ряд контрактов не выполнены вообще", - заявила Скороход в эфире украинского телеканала Новости.Live. Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что находившаяся до недавнего времени в ведении главного управления разведки минобороны Украины компания "Спецтехноэкспорт" срывала оборонные контракты и закупала вооружение по завышенным ценам. Признанная судами задолженность "Спецтехноэкспорта" перед минобороны Украины составляет почти 20 миллионов долларов. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972606343.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины