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В Раде заявили, что Минобороны искусственно завышало цены на контракты - РИА Новости, 04.10.2024
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16:59 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ukraina-1976414494.html
В Раде заявили, что Минобороны искусственно завышало цены на контракты
В Раде заявили, что Минобороны искусственно завышало цены на контракты - РИА Новости, 04.10.2024
В Раде заявили, что Минобороны искусственно завышало цены на контракты
Украинское министерство обороны искусственно завышало цены на контракты, признала депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:59
2024-10-04T16:59
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинское министерство обороны искусственно завышало цены на контракты, признала депутат Верховной рады Анна Скороход. "Если вы посмотрите на рынок в целом и проанализируете контракты, которые заключались минобороны, а они не хотят их обнародовать, предоставлять даже депутатам, у которых есть доступ, 99,9% контрактов, которые были заключены, все они были заключены по завышенным ценам. Ряд контрактов не выполнены вообще", - заявила Скороход в эфире украинского телеканала Новости.Live. Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что находившаяся до недавнего времени в ведении главного управления разведки минобороны Украины компания "Спецтехноэкспорт" срывала оборонные контракты и закупала вооружение по завышенным ценам. Признанная судами задолженность "Спецтехноэкспорта" перед минобороны Украины составляет почти 20 миллионов долларов. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
В Раде заявили, что Минобороны искусственно завышало цены на контракты

Депутат Рады Скороход: Минобороны искусственно завышало цены на контракты

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинское министерство обороны искусственно завышало цены на контракты, признала депутат Верховной рады Анна Скороход.
«
"Если вы посмотрите на рынок в целом и проанализируете контракты, которые заключались минобороны, а они не хотят их обнародовать, предоставлять даже депутатам, у которых есть доступ, 99,9% контрактов, которые были заключены, все они были заключены по завышенным ценам. Ряд контрактов не выполнены вообще", - заявила Скороход в эфире украинского телеканала Новости.Live.
Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что находившаяся до недавнего времени в ведении главного управления разведки минобороны Украины компания "Спецтехноэкспорт" срывала оборонные контракты и закупала вооружение по завышенным ценам. Признанная судами задолженность "Спецтехноэкспорта" перед минобороны Украины составляет почти 20 миллионов долларов.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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