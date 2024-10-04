В Раде заявили, что Минобороны искусственно завышало цены на контракты
Депутат Рады Скороход: Минобороны искусственно завышало цены на контракты
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинское министерство обороны искусственно завышало цены на контракты, признала депутат Верховной рады Анна Скороход.
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"Если вы посмотрите на рынок в целом и проанализируете контракты, которые заключались минобороны, а они не хотят их обнародовать, предоставлять даже депутатам, у которых есть доступ, 99,9% контрактов, которые были заключены, все они были заключены по завышенным ценам. Ряд контрактов не выполнены вообще", - заявила Скороход в эфире украинского телеканала Новости.Live.
Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что находившаяся до недавнего времени в ведении главного управления разведки минобороны Украины компания "Спецтехноэкспорт" срывала оборонные контракты и закупала вооружение по завышенным ценам. Признанная судами задолженность "Спецтехноэкспорта" перед минобороны Украины составляет почти 20 миллионов долларов.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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