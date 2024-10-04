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На Украине вдвое сократили срок явки в военкомат по повестке - РИА Новости, 04.10.2024
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14:56 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ukraina-1976383988.html
На Украине вдвое сократили срок явки в военкомат по повестке
На Украине вдвое сократили срок явки в военкомат по повестке - РИА Новости, 04.10.2024
На Украине вдвое сократили срок явки в военкомат по повестке
Кабинет министров Украины вдвое сократил срок явки в военкомат по повестке, теперь военнообязанным на это дается 7 дней, следует из постановления украинского... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:56
2024-10-04T14:56
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины вдвое сократил срок явки в военкомат по повестке, теперь военнообязанным на это дается 7 дней, следует из постановления украинского правительства. Постановление опубликовано на сайте кабмина в пятницу и датировано 1 октября. В тексте документа оговариваются изменения в предыдущем постановлении о сроках явки в военкомат по повестке. Согласно новой редакции документа, жители областных центров обязаны явиться в военкомат по повестке в течение семи дней, а жители других населенных пунктов - в течение десяти. Предыдущая версия документа предусматривала срок явки в военкомат в течение 14 дней для всех населенных пунктов страны. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
На Украине вдвое сократили срок явки в военкомат по повестке

Кабмин Украины вдвое сократил срок явки в военкомат по повестке — до семи дней

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины вдвое сократил срок явки в военкомат по повестке, теперь военнообязанным на это дается 7 дней, следует из постановления украинского правительства.
Постановление опубликовано на сайте кабмина в пятницу и датировано 1 октября. В тексте документа оговариваются изменения в предыдущем постановлении о сроках явки в военкомат по повестке. Согласно новой редакции документа, жители областных центров обязаны явиться в военкомат по повестке в течение семи дней, а жители других населенных пунктов - в течение десяти. Предыдущая версия документа предусматривала срок явки в военкомат в течение 14 дней для всех населенных пунктов страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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