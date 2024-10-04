https://ria.ru/20241004/ukraina-1976344121.html

В двух украинских областях ввели графики аварийных отключений света

В двух украинских областях ввели графики аварийных отключений света - РИА Новости, 04.10.2024

В двух украинских областях ввели графики аварийных отключений света

Графики аварийных отключений электроснабжения вновь введены в Сумской и Полтавской областях на Украине из-за снижения напряжения в сети, сообщает в пятницу... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:29

2024-10-04T12:29

2024-10-04T12:29

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укрэнерго

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Графики аварийных отключений электроснабжения вновь введены в Сумской и Полтавской областях на Украине из-за снижения напряжения в сети, сообщает в пятницу украинская компания "Укрэнерго". "Укрэнерго" в четверг сообщало о введении аварийных отключений света в Харьковской и Полтавской областях. Об аналогичных графиках в Сумской области накануне заявляла компания "Сумыоблэнерго". "С целью недопущения перегрузки оборудования в основной сети – в 10.25 (совпадает с мск – ред.) в Сумской и Полтавской областях вынужденно были введены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По данным "Укрэнерго", графики будут действовать до завершения аварийно-восстановительных работ.

https://ria.ru/20241003/elektroenergiya-1976110484.html

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970795501.html

полтавская область

украина

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, полтавская область, украина, сумская область, укрэнерго