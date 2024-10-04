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В двух украинских областях ввели графики аварийных отключений света - РИА Новости, 04.10.2024
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12:29 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ukraina-1976344121.html
В двух украинских областях ввели графики аварийных отключений света
В двух украинских областях ввели графики аварийных отключений света - РИА Новости, 04.10.2024
В двух украинских областях ввели графики аварийных отключений света
Графики аварийных отключений электроснабжения вновь введены в Сумской и Полтавской областях на Украине из-за снижения напряжения в сети, сообщает в пятницу... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:29
2024-10-04T12:29
в мире
полтавская область
украина
сумская область
укрэнерго
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Графики аварийных отключений электроснабжения вновь введены в Сумской и Полтавской областях на Украине из-за снижения напряжения в сети, сообщает в пятницу украинская компания "Укрэнерго". "Укрэнерго" в четверг сообщало о введении аварийных отключений света в Харьковской и Полтавской областях. Об аналогичных графиках в Сумской области накануне заявляла компания "Сумыоблэнерго". "С целью недопущения перегрузки оборудования в основной сети – в 10.25 (совпадает с мск – ред.) в Сумской и Полтавской областях вынужденно были введены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По данным "Укрэнерго", графики будут действовать до завершения аварийно-восстановительных работ.
https://ria.ru/20241003/elektroenergiya-1976110484.html
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970795501.html
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в мире, полтавская область, украина, сумская область, укрэнерго
В мире, Полтавская область, Украина, Сумская область, Укрэнерго
В двух украинских областях ввели графики аварийных отключений света

В Сумской и Полтавской областях ввели графики аварийных отключений света

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Графики аварийных отключений электроснабжения вновь введены в Сумской и Полтавской областях на Украине из-за снижения напряжения в сети, сообщает в пятницу украинская компания "Укрэнерго".
"Укрэнерго" в четверг сообщало о введении аварийных отключений света в Харьковской и Полтавской областях. Об аналогичных графиках в Сумской области накануне заявляла компания "Сумыоблэнерго".
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В Харьковской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света
3 октября, 11:29
"С целью недопущения перегрузки оборудования в основной сети – в 10.25 (совпадает с мск – ред.) в Сумской и Полтавской областях вынужденно были введены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По данным "Укрэнерго", графики будут действовать до завершения аварийно-восстановительных работ.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
На Украине зимой может не быть света до 20 часов в сутки
5 сентября, 12:47
 
В миреПолтавская областьУкраинаСумская областьУкрэнерго
 
 
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