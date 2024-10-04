https://ria.ru/20241004/ukraina-1976344121.html
В двух украинских областях ввели графики аварийных отключений света
В двух украинских областях ввели графики аварийных отключений света - РИА Новости, 04.10.2024
В двух украинских областях ввели графики аварийных отключений света
Графики аварийных отключений электроснабжения вновь введены в Сумской и Полтавской областях на Украине из-за снижения напряжения в сети, сообщает в пятницу... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:29
2024-10-04T12:29
2024-10-04T12:29
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Графики аварийных отключений электроснабжения вновь введены в Сумской и Полтавской областях на Украине из-за снижения напряжения в сети, сообщает в пятницу украинская компания "Укрэнерго". "Укрэнерго" в четверг сообщало о введении аварийных отключений света в Харьковской и Полтавской областях. Об аналогичных графиках в Сумской области накануне заявляла компания "Сумыоблэнерго". "С целью недопущения перегрузки оборудования в основной сети – в 10.25 (совпадает с мск – ред.) в Сумской и Полтавской областях вынужденно были введены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По данным "Укрэнерго", графики будут действовать до завершения аварийно-восстановительных работ.
https://ria.ru/20241003/elektroenergiya-1976110484.html
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970795501.html
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РИА Новости
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в мире, полтавская область, украина, сумская область, укрэнерго
В мире, Полтавская область, Украина, Сумская область, Укрэнерго
В двух украинских областях ввели графики аварийных отключений света
В Сумской и Полтавской областях ввели графики аварийных отключений света