https://ria.ru/20241004/ukraina-1976325428.html

Украинцы не заинтересованы в конфликте с Россией, заявил Медведчук

Украинцы не заинтересованы в конфликте с Россией, заявил Медведчук - РИА Новости, 04.10.2024

Украинцы не заинтересованы в конфликте с Россией, заявил Медведчук

Коллективный Запад тратит сотни миллиардов долларов на столкновение граждан Украины и россиян, причины конфликта на Украине лежат вне интересов обычных граждан, РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:28

2024-10-04T11:28

2024-10-04T11:28

украина

сша

россия

виктор медведчук

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f24a4da5f9dbfd1a14901f9d48cb1f0.jpg

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Коллективный Запад тратит сотни миллиардов долларов на столкновение граждан Украины и россиян, причины конфликта на Украине лежат вне интересов обычных граждан, заявил в пятницу председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "До 2004 года, то есть до первого Майдана, в мире было трудно найти более братские народы, чем русские и украинцы, а сегодня украинский конфликт рискует перерасти в Третью мировую войну с непредсказуемыми последствиями. Украинские нацисты раздувают миф о том, что вражда между русскими и украинцами была всегда и уже будет навечно, но это циничная ложь. Коллективный Запад тратил и тратит сотни миллиардов долларов на их столкновение, с целью уничтожить как одних, так и других. Причины этой трагедии лежат вне интересов украинского народа", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По словам Медведчука, украинцев долгое время психологически настраивали против русских поддержкой определенных политиков, изменениями в образовательной программе, культуре и общенациональном вещании СМИ. И всё это осуществлялось под видом демократических реформ, якобы "позитивных изменений", которые поддерживали всевозможные западные и международные организации. Устанавливался диктат прозападных сил в политике, в экономике, в гражданском обществе. Западную демократию навязывали совершенно недемократическими методами, считает лидер движения. "Запад потратил сотни миллиардов долларов, чтобы воспитать из украинцев фанатичных солдат, которые сегодня воюют за интересы НАТО. Сегодня украинская официальная идеология в том, что нужно убить как можно больше россиян, а нелегитимный Зеленский на законодательном уровне запретил украинским гражданам говорить о мире. Но ведь то же самое делал и Гитлер, когда его войска терпели поражение за поражением. У фюрера был тоже свой "план победы", он много рассказывал о "чудо-оружии", но все эти разговоры приводили к еще большим жертвам и потерям", - добавил Медведчук. Он указал, что для установления мира все, кто толкал страны к войне, должны быть осуждены и наказаны. К войне коллективный Запад, прежде всего США, подтолкнули экономические просчеты в управлении. Россия, как пишет Медведчук, раздражала ростом своего экономического потенциала, а потому, решено было объявить ее угрозой человечеству, ослабить, а затем и уничтожить, как это было с Югославией. "НАТО выбивает из Европы рост расходов на оборону, поскольку это Альянсу выгодно. А за этим стоят интересы ВПК, прежде всего американского. Большинство денег, направленных на военную помощь режиму Зеленского, остаются в США, где развивают оборонную индустрию... Украинский конфликт взвинтил спрос на оружие в мире, запустил гонку вооружений, и рассчитывать на то, что продавцы смерти добровольно откажутся от сверхприбылей, а пропагандисты войны добровольно откажутся от власти – наивно. Запущена экономическая схема: "Война" - "Гибель людей" — "Сверхдоходы ВПК" — "Война", - заявил Медведчук. По его словам, этой кровавой схеме зарабатывания на смерти и сломанных судьбах людей нужно положить конец. "Именно эта схема стоит за украинской трагедией, а не бредни по поводу вечной войны между русскими и украинцами, которые распространяют нацисты за западные деньги", подытожил лидер движения.

https://ria.ru/20240819/ukraina-1967023437.html

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974579320.html

https://ria.ru/20240628/ukraina-1956077765.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, виктор медведчук, нато