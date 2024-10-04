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На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 04.10.2024

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил в пятницу назначенный Киевом глава Запорожской областной РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T07:20

2024-10-04T07:20

2024-10-04T07:21

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запорожская область

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил в пятницу назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Федоров в своем Telegram-канале написал, что в регионе в минувшие сутки прогремело порядка 500 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241003/kharkov-1976073990.html

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