Рейтинг@Mail.ru
На Украине накрыли преступную группу, зарабатывавшую на уклонистах - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/uklonisty-1976334525.html
На Украине накрыли преступную группу, зарабатывавшую на уклонистах
На Украине накрыли преступную группу, зарабатывавшую на уклонистах - РИА Новости, 04.10.2024
На Украине накрыли преступную группу, зарабатывавшую на уклонистах
СБУ заявила в Telegram-канале, что накрыла в Киевской и Харьковской областях группу из 14 человек, которая заработала почти 1 миллион долларов на изготовлении... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:55
2024-10-04T11:55
в мире
украина
харьковская область
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. СБУ заявила в Telegram-канале, что накрыла в Киевской и Харьковской областях группу из 14 человек, которая заработала почти 1 миллион долларов на изготовлении поддельных документов для "клиентов", пытающихся уклониться от военной службы. "СБУ обезвредила преступную группировку, которая заработала на уклонистах более 40 миллионов гривен (970,5 тысячи долларов). В результате комплексных мероприятий в Киевской и Харьковской областях задержаны 14 злоумышленников. Во время обысков у них изъято более 1 тысячи медсправок и бланков военно-учетных документов, которые предназначались для мужчин, пытавшихся избежать военной службы. Кроме того изъято 250 поддельных печатей и штампов", - говорится в сообщении СБУ. Задержанным предъявлено обвинение по статьям "Препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц"; "Злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц"; "Уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенное в условиях военного положения". Фигурантам грозит лишение свободы до 10 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976333904.html
https://ria.ru/20241004/mobilizatsiya-1976316226.html
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьковская область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине накрыли преступную группу, зарабатывавшую на уклонистах

На Украине накрыли преступную группу, подделывавшую документы для уклонистов

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. СБУ заявила в Telegram-канале, что накрыла в Киевской и Харьковской областях группу из 14 человек, которая заработала почти 1 миллион долларов на изготовлении поддельных документов для "клиентов", пытающихся уклониться от военной службы.
"СБУ обезвредила преступную группировку, которая заработала на уклонистах более 40 миллионов гривен (970,5 тысячи долларов). В результате комплексных мероприятий в Киевской и Харьковской областях задержаны 14 злоумышленников. Во время обысков у них изъято более 1 тысячи медсправок и бланков военно-учетных документов, которые предназначались для мужчин, пытавшихся избежать военной службы. Кроме того изъято 250 поддельных печатей и штампов", - говорится в сообщении СБУ.
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Раде назвали отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
Вчера, 11:52
Задержанным предъявлено обвинение по статьям "Препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц"; "Злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц"; "Уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенное в условиях военного положения". Фигурантам грозит лишение свободы до 10 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Призывники и их родители в одной из воинских частей Львова - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Раде предложили начинать мобилизацию с 20 лет
Вчера, 10:37
 
В миреУкраинаХарьковская областьСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала