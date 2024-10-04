https://ria.ru/20241004/ugledar-1976376593.html

Белоусов поздравил войска, освободившие Угледар

Белоусов поздравил войска, освободившие Угледар - РИА Новости, 04.10.2024

Белоусов поздравил войска, освободившие Угледар

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Угледар в РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:22

2024-10-04T14:22

2024-10-04T14:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

угледар

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Угледар в ДНР, сообщили в министерстве."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Белоусов отметил, что российские войска при освобождении Угледара действовали решительно, как советские фронтовики в годы ВОВ."В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле" - поздравил Белоусов 37-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Будапештскую Краснознаменную ордена Красной Звезды бригаду имени Е. А. Щаденко."Продвигаясь вперед, повторяя решительные действия ваших ветеранов-фронтовиков в боях на Донбассе в годы Великой Отечественной войны, вы освобождаете нашу землю, проявляя при этом отвагу и стойкость", - написал Белоусов в адрес 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады.В результате профессиональных и решительных действий российских военных в ДНР противник несет существенные потери и отступает, добавил министр обороны."Сегодня вы стойко и самоотверженно выполняете боевые задачи, продвигаетесь вперед и тесните врага на донецкой земле. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и отступает", - написал Белоусов в адрес командования и личного состава 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II-й степени бригады.

https://ria.ru/20241004/ugledar-1976296594.html

https://ria.ru/20241004/ugledar-1976333904.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, безопасность, угледар, россия, андрей белоусов