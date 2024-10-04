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Белоусов поздравил войска, освободившие Угледар - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 04.10.2024 (обновлено: 14:37 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976376593.html
Белоусов поздравил войска, освободившие Угледар
Белоусов поздравил войска, освободившие Угледар - РИА Новости, 04.10.2024
Белоусов поздравил войска, освободившие Угледар
Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Угледар в РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:22
2024-10-04T14:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
угледар
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Угледар в ДНР, сообщили в министерстве."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Белоусов отметил, что российские войска при освобождении Угледара действовали решительно, как советские фронтовики в годы ВОВ."В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле" - поздравил Белоусов 37-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Будапештскую Краснознаменную ордена Красной Звезды бригаду имени Е. А. Щаденко."Продвигаясь вперед, повторяя решительные действия ваших ветеранов-фронтовиков в боях на Донбассе в годы Великой Отечественной войны, вы освобождаете нашу землю, проявляя при этом отвагу и стойкость", - написал Белоусов в адрес 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады.В результате профессиональных и решительных действий российских военных в ДНР противник несет существенные потери и отступает, добавил министр обороны."Сегодня вы стойко и самоотверженно выполняете боевые задачи, продвигаетесь вперед и тесните врага на донецкой земле. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и отступает", - написал Белоусов в адрес командования и личного состава 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II-й степени бригады.
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976296594.html
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976333904.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, угледар, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Угледар, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил войска, освободившие Угледар

Белоусов: войска, освобождая Угледар, действовали решительно, как в годы ВОВ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Угледар после освобождения российской армией
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Угледар в ДНР, сообщили в министерстве.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Белоусов отметил, что российские войска при освобождении Угледара действовали решительно, как советские фронтовики в годы ВОВ.
"В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле" - поздравил Белоусов 37-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Будапештскую Краснознаменную ордена Красной Звезды бригаду имени Е. А. Щаденко.
"Продвигаясь вперед, повторяя решительные действия ваших ветеранов-фронтовиков в боях на Донбассе в годы Великой Отечественной войны, вы освобождаете нашу землю, проявляя при этом отвагу и стойкость", - написал Белоусов в адрес 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады.
В результате профессиональных и решительных действий российских военных в ДНР противник несет существенные потери и отступает, добавил министр обороны.
"Сегодня вы стойко и самоотверженно выполняете боевые задачи, продвигаетесь вперед и тесните врага на донецкой земле. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и отступает", - написал Белоусов в адрес командования и личного состава 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II-й степени бригады.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьУгледарРоссияАндрей Белоусов
 
 
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