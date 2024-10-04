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В Раде назвали отступление ВСУ из Угледара поражением Украины - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:52 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976333904.html
В Раде назвали отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
В Раде назвали отступление ВСУ из Угледара поражением Украины - РИА Новости, 04.10.2024
В Раде назвали отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
Отступление ВСУ из Угледара в Донбассе стало поражением Украины, которое потерпели все граждане страны, заявил в пятницу депутат Верховной Рады Роман Костенко. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:52
2024-10-04T11:52
специальная военная операция на украине
угледар
донбасс
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Отступление ВСУ из Угледара в Донбассе стало поражением Украины, которое потерпели все граждане страны, заявил в пятницу депутат Верховной Рады Роман Костенко. "Какое-либо отступление, даже если нас заставили это сделать, - оно вынужденное. И это поражение, которое мы терпим всей страной из-за того, что либо кто-то принял неправильное решение, либо кто-то не добился большего количества оружия. Это наша вина... нас заставили, создали такие условия, чтобы мы вышли", - сказал Костенко в эфире львовского телеканала NTA. Он добавил, что украинская бригада, которая стояла на обороне Угледара, была практически "стерта и у нее большие потери". Костенко также заявил, что в причинах отступления ВСУ из населенного пункта должен разобраться Владимир Зеленский. ВСУ получили приказ командования отступить из Угледара, сообщило 2 октября украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица", которая ведет боевые действия в том числе на угледарском направлении.
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976146445.html
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угледар, донбасс, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Донбасс, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Страна.ua
В Раде назвали отступление ВСУ из Угледара поражением Украины

Депутат Рады Костенко назвал отступление ВСУ из Угледара поражением Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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Угледар после освобождения российской армией . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Отступление ВСУ из Угледара в Донбассе стало поражением Украины, которое потерпели все граждане страны, заявил в пятницу депутат Верховной Рады Роман Костенко.
"Какое-либо отступление, даже если нас заставили это сделать, - оно вынужденное. И это поражение, которое мы терпим всей страной из-за того, что либо кто-то принял неправильное решение, либо кто-то не добился большего количества оружия. Это наша вина... нас заставили, создали такие условия, чтобы мы вышли", - сказал Костенко в эфире львовского телеканала NTA.
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Он добавил, что украинская бригада, которая стояла на обороне Угледара, была практически "стерта и у нее большие потери". Костенко также заявил, что в причинах отступления ВСУ из населенного пункта должен разобраться Владимир Зеленский.
ВСУ получили приказ командования отступить из Угледара, сообщило 2 октября украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица", которая ведет боевые действия в том числе на угледарском направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарДонбассУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСтрана.ua
 
 
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