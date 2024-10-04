https://ria.ru/20241004/ugledar-1976296594.html
В Крыму назвали освобождение Угледара поводом для гордости
В Крыму назвали освобождение Угледара поводом для гордости - РИА Новости, 04.10.2024
В Крыму назвали освобождение Угледара поводом для гордости
Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале назвал освобождение Угледара в ДНР от украинской оккупации поводом для гордости... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:24
2024-10-04T08:24
2024-10-04T08:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
угледар
владимир константинов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976277803_0:0:722:406_1920x0_80_0_0_e97d0a02c1eed05fd8887f37c248a603.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале назвал освобождение Угледара в ДНР от украинской оккупации поводом для гордости и началом новой эры для города. Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар в ДНР, находившийся раньше под контролем ВСУ. "Очередная победа нашей армии, очередной освобожденный от киевских нацистов город русского Донбасса. Для нас это - повод для гордости. Для жителей Угледара - начало новой эры", - написал Константинов. Он выразил уверенность, что это событие пополнит календарь значимых для Русского мира дат и перечень дней воинской славы России. "Угледар - стратегически важный пункт, контроль над которым открывает хорошие возможности для дальнейшего продвижения наших войск", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html
донецкая народная республика
россия
угледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976277803_71:0:615:408_1920x0_80_0_0_39c933cc0c2052da9da2bb57ba38c28a.jpg
Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения
Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения оказались в распоряжении РИА Новости.
На них видна юго-западная часть города, за которую шли бои последнее время, можно различить разрушенные и обгоревшие многоэтажки и дома частного сектора, движения техники и людей не заметно.
2024-10-04T08:24
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, угледар, владимир константинов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Угледар, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Крыму назвали освобождение Угледара поводом для гордости
Глава парламента Крыма назвал освобождение Угледара поводом для гордости