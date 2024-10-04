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В Крыму назвали освобождение Угледара поводом для гордости - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976296594.html
В Крыму назвали освобождение Угледара поводом для гордости
В Крыму назвали освобождение Угледара поводом для гордости - РИА Новости, 04.10.2024
В Крыму назвали освобождение Угледара поводом для гордости
Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале назвал освобождение Угледара в ДНР от украинской оккупации поводом для гордости... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:24
2024-10-04T08:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
угледар
владимир константинов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале назвал освобождение Угледара в ДНР от украинской оккупации поводом для гордости и началом новой эры для города. Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар в ДНР, находившийся раньше под контролем ВСУ. "Очередная победа нашей армии, очередной освобожденный от киевских нацистов город русского Донбасса. Для нас это - повод для гордости. Для жителей Угледара - начало новой эры", - написал Константинов. Он выразил уверенность, что это событие пополнит календарь значимых для Русского мира дат и перечень дней воинской славы России. "Угледар - стратегически важный пункт, контроль над которым открывает хорошие возможности для дальнейшего продвижения наших войск", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html
донецкая народная республика
россия
угледар
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Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения
Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения оказались в распоряжении РИА Новости. На них видна юго-западная часть города, за которую шли бои последнее время, можно различить разрушенные и обгоревшие многоэтажки и дома частного сектора, движения техники и людей не заметно.
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донецкая народная республика, россия, угледар, владимир константинов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Угледар, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Крыму назвали освобождение Угледара поводом для гордости

Глава парламента Крыма назвал освобождение Угледара поводом для гордости

© Министерство обороны РФПервые панорамные кадры Угледара после его освобождения ВС России
Первые панорамные кадры Угледара после его освобождения ВС России - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Министерство обороны РФ
Первые панорамные кадры Угледара после его освобождения ВС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале назвал освобождение Угледара в ДНР от украинской оккупации поводом для гордости и началом новой эры для города.
Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар в ДНР, находившийся раньше под контролем ВСУ.
"Очередная победа нашей армии, очередной освобожденный от киевских нацистов город русского Донбасса. Для нас это - повод для гордости. Для жителей Угледара - начало новой эры", - написал Константинов.
Он выразил уверенность, что это событие пополнит календарь значимых для Русского мира дат и перечень дней воинской славы России.
"Угледар - стратегически важный пункт, контроль над которым открывает хорошие возможности для дальнейшего продвижения наших войск", - подчеркнул глава парламента.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУгледарВладимир КонстантиновВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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