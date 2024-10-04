https://ria.ru/20241004/ugledar-1976296594.html

В Крыму назвали освобождение Угледара поводом для гордости

В Крыму назвали освобождение Угледара поводом для гордости - РИА Новости, 04.10.2024

В Крыму назвали освобождение Угледара поводом для гордости

Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале назвал освобождение Угледара в ДНР от украинской оккупации поводом для гордости... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T08:24

2024-10-04T08:24

2024-10-04T08:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

угледар

владимир константинов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале назвал освобождение Угледара в ДНР от украинской оккупации поводом для гордости и началом новой эры для города. Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар в ДНР, находившийся раньше под контролем ВСУ. "Очередная победа нашей армии, очередной освобожденный от киевских нацистов город русского Донбасса. Для нас это - повод для гордости. Для жителей Угледара - начало новой эры", - написал Константинов. Он выразил уверенность, что это событие пополнит календарь значимых для Русского мира дат и перечень дней воинской славы России. "Угледар - стратегически важный пункт, контроль над которым открывает хорошие возможности для дальнейшего продвижения наших войск", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html

донецкая народная республика

россия

угледар

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Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения оказались в распоряжении РИА Новости. На них видна юго-западная часть города, за которую шли бои последнее время, можно различить разрушенные и обгоревшие многоэтажки и дома частного сектора, движения техники и людей не заметно. 2024-10-04T08:24 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, угледар, владимир константинов, вооруженные силы украины, безопасность