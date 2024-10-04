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Рогов оценил значение освобождения Угледара - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976293782.html
Рогов оценил значение освобождения Угледара
Рогов оценил значение освобождения Угледара - РИА Новости, 04.10.2024
Рогов оценил значение освобождения Угледара
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:46
2024-10-04T07:46
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал освобождение города Угледар в ДНР важным стратегическим успехом. Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ в результате решительных действий освободили Угледар в ДНР, находившийся раньше под контролем ВСУ. "Благодаря героизму, отваге и мужеству наших войск, Угледар освобожден. Это важный стратегический успех, так как гарантирует безопасность не только Приазовья, но, в том числе, и сухопутного коридора в Крым", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, дальнейшее продвижение российской армии на этом участке фронта позволит выйти к границам оккупированной ВСУ части Запорожской области. Рогов подчеркнул, что на сегодня украинские войска сосредоточили свои силы в Богоявленке и Новоукраинке, находящихся западней Угледара.
https://ria.ru/20241004/smi-1976292562.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов оценил значение освобождения Угледара

Рогов: освобождение города Угледар в ДНР является важным стратегическим успехом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Угледаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал освобождение города Угледар в ДНР важным стратегическим успехом.
Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ в результате решительных действий освободили Угледар в ДНР, находившийся раньше под контролем ВСУ.
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"Благодаря героизму, отваге и мужеству наших войск, Угледар освобожден. Это важный стратегический успех, так как гарантирует безопасность не только Приазовья, но, в том числе, и сухопутного коридора в Крым", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, дальнейшее продвижение российской армии на этом участке фронта позволит выйти к границам оккупированной ВСУ части Запорожской области.
Рогов подчеркнул, что на сегодня украинские войска сосредоточили свои силы в Богоявленке и Новоукраинке, находящихся западней Угледара.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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