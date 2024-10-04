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Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта - РИА Новости, 04.10.2024
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12:57 04.10.2024 (обновлено: 13:03 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/tsentr-1976351329.html
Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта
Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта - РИА Новости, 04.10.2024
Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта
Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 48 контратак ВСУ, противник потерял до 4210 военнослужащих и два танка, сообщило... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:57
2024-10-04T13:03
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 48 контратак ВСУ, противник потерял до 4210 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.По данным ведомства, силы "Центра" нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии."Отражены 48 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 4210 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении министерства.В течение недели силами группировки освобождены населенные пункты Нелеповка и Крутой Яр Донецкой Народной Республики, напомнили в Минобороны.
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976333904.html
https://ria.ru/20241004/ukraina-1976316086.html
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта

Группировка "Центр" за неделю освободила населенные пункты Нелеповка и Крутой Яр

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 48 контратак ВСУ, противник потерял до 4210 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.
По данным ведомства, силы "Центра" нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.
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"Отражены 48 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 4210 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении министерства.
В течение недели силами группировки освобождены населенные пункты Нелеповка и Крутой Яр Донецкой Народной Республики, напомнили в Минобороны.
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