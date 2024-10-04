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В ЦАХАЛ рассказали о результатах наземных рейдов в Южном Ливане - РИА Новости, 04.10.2024
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16:07 04.10.2024 (обновлено: 16:17 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976400624.html
В ЦАХАЛ рассказали о результатах наземных рейдов в Южном Ливане
В ЦАХАЛ рассказали о результатах наземных рейдов в Южном Ливане - РИА Новости, 04.10.2024
В ЦАХАЛ рассказали о результатах наземных рейдов в Южном Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за четыре дня с начала наземных рейдов в южном Ливане ликвидировала порядка 250 бойцов движения "Хезболлах" и атаковала более 2000 РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:07
2024-10-04T16:17
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за четыре дня с начала наземных рейдов в южном Ливане ликвидировала порядка 250 бойцов движения "Хезболлах" и атаковала более 2000 объектов инфраструктуры движения, сообщила армейская пресс-служба."На сегодняшний день с земли и c воздуха уничтожено около 250 террористов, атаковано более 2000 военных объектов, включая самих террористов, террористическую инфраструктуру, военные строения, склады боеприпасов, пусковые установки и многое другое", - говорится в армейской сводке.Военные отметили, что среди ликвидированных бойцов "Хезболлах" были более 20 командиров различных уровней.
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израиль, хезболла, в мире
Израиль, Хезболла, В мире
В ЦАХАЛ рассказали о результатах наземных рейдов в Южном Ливане

ЦАХАЛ за четыре дня рейдов в Южном Ливане ликвидировала 250 членов "Хезболлы"

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за четыре дня с начала наземных рейдов в южном Ливане ликвидировала порядка 250 бойцов движения "Хезболлах" и атаковала более 2000 объектов инфраструктуры движения, сообщила армейская пресс-служба.
"На сегодняшний день с земли и c воздуха уничтожено около 250 террористов, атаковано более 2000 военных объектов, включая самих террористов, террористическую инфраструктуру, военные строения, склады боеприпасов, пусковые установки и многое другое", - говорится в армейской сводке.
Военные отметили, что среди ликвидированных бойцов "Хезболлах" были более 20 командиров различных уровней.
Бейрут - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Израиль пригрозил "Хезболле" продолжением боевых действий
Вчера, 14:28
 
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