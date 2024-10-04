https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976400624.html

В ЦАХАЛ рассказали о результатах наземных рейдов в Южном Ливане

В ЦАХАЛ рассказали о результатах наземных рейдов в Южном Ливане - РИА Новости, 04.10.2024

В ЦАХАЛ рассказали о результатах наземных рейдов в Южном Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за четыре дня с начала наземных рейдов в южном Ливане ликвидировала порядка 250 бойцов движения "Хезболлах" и атаковала более 2000 РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:07

2024-10-04T16:07

2024-10-04T16:17

израиль

хезболла

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за четыре дня с начала наземных рейдов в южном Ливане ликвидировала порядка 250 бойцов движения "Хезболлах" и атаковала более 2000 объектов инфраструктуры движения, сообщила армейская пресс-служба."На сегодняшний день с земли и c воздуха уничтожено около 250 террористов, атаковано более 2000 военных объектов, включая самих террористов, террористическую инфраструктуру, военные строения, склады боеприпасов, пусковые установки и многое другое", - говорится в армейской сводке.Военные отметили, что среди ликвидированных бойцов "Хезболлах" были более 20 командиров различных уровней.

https://ria.ru/20241004/izrail-1976378514.html

израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, хезболла, в мире