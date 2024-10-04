https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976400624.html
В ЦАХАЛ рассказали о результатах наземных рейдов в Южном Ливане
В ЦАХАЛ рассказали о результатах наземных рейдов в Южном Ливане - РИА Новости, 04.10.2024
В ЦАХАЛ рассказали о результатах наземных рейдов в Южном Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за четыре дня с начала наземных рейдов в южном Ливане ликвидировала порядка 250 бойцов движения "Хезболлах" и атаковала более 2000 РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:07
2024-10-04T16:07
2024-10-04T16:17
израиль
хезболла
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за четыре дня с начала наземных рейдов в южном Ливане ликвидировала порядка 250 бойцов движения "Хезболлах" и атаковала более 2000 объектов инфраструктуры движения, сообщила армейская пресс-служба."На сегодняшний день с земли и c воздуха уничтожено около 250 террористов, атаковано более 2000 военных объектов, включая самих террористов, террористическую инфраструктуру, военные строения, склады боеприпасов, пусковые установки и многое другое", - говорится в армейской сводке.Военные отметили, что среди ликвидированных бойцов "Хезболлах" были более 20 командиров различных уровней.
https://ria.ru/20241004/izrail-1976378514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, хезболла, в мире
Израиль, Хезболла, В мире
В ЦАХАЛ рассказали о результатах наземных рейдов в Южном Ливане
ЦАХАЛ за четыре дня рейдов в Южном Ливане ликвидировала 250 членов "Хезболлы"
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за четыре дня с начала наземных рейдов в южном Ливане ликвидировала порядка 250 бойцов движения "Хезболлах" и атаковала более 2000 объектов инфраструктуры движения, сообщила армейская пресс-служба.
"На сегодняшний день с земли и c воздуха уничтожено около 250 террористов, атаковано более 2000 военных объектов, включая самих террористов, террористическую инфраструктуру, военные строения, склады боеприпасов, пусковые установки и многое другое", - говорится в армейской сводке.
Военные отметили, что среди ликвидированных бойцов "Хезболлах"
были более 20 командиров различных уровней.