https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976366766.html
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира одного из подразделений "Хезболлы"
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира одного из подразделений "Хезболлы" - РИА Новости, 04.10.2024
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира одного из подразделений "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Бейруте командира подразделения коммуникаций движения "Хезболлах" Мохаммада Рашида Сакафи, сообщила в пятницу... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:46
2024-10-04T13:46
2024-10-04T15:26
в мире
бейрут
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976315950_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_59744457b985061ca460fa09b11435cf.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Бейруте командира подразделения коммуникаций движения "Хезболлах" Мохаммада Рашида Сакафи, сообщила в пятницу армейская пресс-служба. "Вчера (четверг) ВВС Израиля нанесли точный, основанный на разведданных удар в районе Бейрута, уничтожив Мохаммада Рашида Сакафи, ответственного за коммуникационные сети террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241004/livan-1976334657.html
бейрут
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976315950_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_f805223e01318f5bfa9766a1e141aa8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира одного из подразделений "Хезболлы"
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения коммуникаций "Хезболлы"