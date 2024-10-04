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ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира одного из подразделений "Хезболлы"

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира одного из подразделений "Хезболлы" - РИА Новости, 04.10.2024

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира одного из подразделений "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Бейруте командира подразделения коммуникаций движения "Хезболлах" Мохаммада Рашида Сакафи, сообщила в пятницу... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:46

2024-10-04T13:46

2024-10-04T15:26

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Бейруте командира подразделения коммуникаций движения "Хезболлах" Мохаммада Рашида Сакафи, сообщила в пятницу армейская пресс-служба. "Вчера (четверг) ВВС Израиля нанесли точный, основанный на разведданных удар в районе Бейрута, уничтожив Мохаммада Рашида Сакафи, ответственного за коммуникационные сети террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении.

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в мире, бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024