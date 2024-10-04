Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира одного из подразделений "Хезболлы" - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 04.10.2024 (обновлено: 15:26 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976366766.html
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира одного из подразделений "Хезболлы"
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира одного из подразделений "Хезболлы" - РИА Новости, 04.10.2024
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира одного из подразделений "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Бейруте командира подразделения коммуникаций движения "Хезболлах" Мохаммада Рашида Сакафи, сообщила в пятницу... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:46
2024-10-04T15:26
в мире
бейрут
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976315950_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_59744457b985061ca460fa09b11435cf.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Бейруте командира подразделения коммуникаций движения "Хезболлах" Мохаммада Рашида Сакафи, сообщила в пятницу армейская пресс-служба. "Вчера (четверг) ВВС Израиля нанесли точный, основанный на разведданных удар в районе Бейрута, уничтожив Мохаммада Рашида Сакафи, ответственного за коммуникационные сети террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241004/livan-1976334657.html
бейрут
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976315950_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_f805223e01318f5bfa9766a1e141aa8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира одного из подразделений "Хезболлы"

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения коммуникаций "Хезболлы"

© AP Photo / Baz RatnerИзраильский удар по Ливану
Израильский удар по Ливану - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильский удар по Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Бейруте командира подразделения коммуникаций движения "Хезболлах" Мохаммада Рашида Сакафи, сообщила в пятницу армейская пресс-служба.
"Вчера (четверг) ВВС Израиля нанесли точный, основанный на разведданных удар в районе Бейрута, уничтожив Мохаммада Рашида Сакафи, ответственного за коммуникационные сети террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении.
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
ЦАХАЛ заявила об обнаружении оружия "Хезболлы" в жилых домах на юге Ливана
Вчера, 11:56
 
В миреБейрутИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала