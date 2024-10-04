https://ria.ru/20241004/tsahal-1976424316.html

ЦАХАЛ заявила о гибели еще двух своих солдат в Ливане

ЦАХАЛ заявила о гибели еще двух своих солдат в Ливане - РИА Новости, 04.10.2024

ЦАХАЛ заявила о гибели еще двух своих солдат в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена двух своих военных, погибших в ходе боевых действий на юге Ливана, общее число погибших израильских военных с... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:55

2024-10-04T17:55

2024-10-04T17:55

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена двух своих военных, погибших в ходе боевых действий на юге Ливана, общее число погибших израильских военных с начала военных рейдов на юге Ливана составило 13, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "Разрешены к публикации имена погибших солдат: сержант бригады "Голани" Даниэль Авив Хаим Софер из Ашкелона был убит в бою в возрасте 19 лет. Капрал бригады "Голани" Таль Дрор из Иерусалима был убит в бою в возрасте 19 лет", - говорится в сообщении. Согласно обнародованным ЦАХАЛ данным о погибших солдатах, Израиль потерял 13 солдат в ходе наземных рейдов на юге Ливана, которые началась в октябре этого года, общее число израильских военных, погибших с момента атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, достигло 726. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

https://ria.ru/20241004/iran-1976363799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, израиль, ашкелон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024