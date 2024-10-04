Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о гибели еще двух своих солдат в Ливане - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/tsahal-1976424316.html
ЦАХАЛ заявила о гибели еще двух своих солдат в Ливане
ЦАХАЛ заявила о гибели еще двух своих солдат в Ливане - РИА Новости, 04.10.2024
ЦАХАЛ заявила о гибели еще двух своих солдат в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена двух своих военных, погибших в ходе боевых действий на юге Ливана, общее число погибших израильских военных с... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:55
2024-10-04T17:55
в мире
ливан
израиль
ашкелон
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976190185_0:410:2730:1946_1920x0_80_0_0_a4f601c899b3c4972bc251ba6a1b76ae.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена двух своих военных, погибших в ходе боевых действий на юге Ливана, общее число погибших израильских военных с начала военных рейдов на юге Ливана составило 13, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "Разрешены к публикации имена погибших солдат: сержант бригады "Голани" Даниэль Авив Хаим Софер из Ашкелона был убит в бою в возрасте 19 лет. Капрал бригады "Голани" Таль Дрор из Иерусалима был убит в бою в возрасте 19 лет", - говорится в сообщении. Согласно обнародованным ЦАХАЛ данным о погибших солдатах, Израиль потерял 13 солдат в ходе наземных рейдов на юге Ливана, которые началась в октябре этого года, общее число израильских военных, погибших с момента атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, достигло 726. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
https://ria.ru/20241004/iran-1976363799.html
ливан
израиль
ашкелон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976190185_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2c279dc841668dafd6130105ce9f8226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, ашкелон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Ашкелон, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о гибели еще двух своих солдат в Ливане

Армия обороны Израиля опубликовала имена еще двух погибших на юге Ливана военных

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского удара в Бейруте
Последствия израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского удара в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена двух своих военных, погибших в ходе боевых действий на юге Ливана, общее число погибших израильских военных с начала военных рейдов на юге Ливана составило 13, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
«
"Разрешены к публикации имена погибших солдат: сержант бригады "Голани" Даниэль Авив Хаим Софер из Ашкелона был убит в бою в возрасте 19 лет. Капрал бригады "Голани" Таль Дрор из Иерусалима был убит в бою в возрасте 19 лет", - говорится в сообщении.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Полная ликвидация невозможна". Чем обернется вторжение Израиля в Ливан
1 октября, 12:00
Согласно обнародованным ЦАХАЛ данным о погибших солдатах, Израиль потерял 13 солдат в ходе наземных рейдов на юге Ливана, которые началась в октябре этого года, общее число израильских военных, погибших с момента атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, достигло 726.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Часть ракеты, запущенной во время удара Ирана по Израилю, в городе Иерихон на Западном берегу - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Иране назвали удары по Израилю минимальным наказанием
Вчера, 13:31
 
В миреЛиванИзраильАшкелонХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала