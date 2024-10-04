https://ria.ru/20241004/terakty-1976417197.html

Постпред в ООН раскритиковал расследование терактов на "Северных потоках"

Постпред в ООН раскритиковал расследование терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2024

Постпред в ООН раскритиковал расследование терактов на "Северных потоках"

Расследование терактов на "Северных потоках" проходит нетранспарентно для Москвы, запросы о правовой помощи России были проигнорированы, сообщил постоянный... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:13

2024-10-04T17:13

2024-10-04T20:20

москва

оон

северный поток

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856588361_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_c1c328a0e3d1d0bf3d1388e1013daa39.jpg

ООН, 4 окт – РИА Новости. Расследование терактов на "Северных потоках" проходит нетранспарентно для Москвы, запросы о правовой помощи России были проигнорированы, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Расследование властей Германии, так же, как и завершившееся расследование Дании и Швеции, проходит абсолютно нетранспарентно для нас. И это несмотря на то, что Россия совершенно точно является затронутой стороной и направила трём этим государствам запросы об оказании правовой помощи, которые попросту были проигнорированы", – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.Российский дипломат отметил, что любые попытки Москвы согласовать коллективные сигналы Совета с призывом к Берлину поторопиться и проявить большую транспарентность, неизменно блокировались США и их союзниками под предлогом того, что "нельзя, оказывать давление на немецких следователей"."Нас это крайне разочаровывает и удивляет", – добавил Небензя.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240928/rossija-1975209854.html

https://ria.ru/20240928/vzryvy-1975209406.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, оон, северный поток, россия, в мире