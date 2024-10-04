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Постпред в ООН раскритиковал расследование терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2024
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17:13 04.10.2024 (обновлено: 20:20 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/terakty-1976417197.html
Постпред в ООН раскритиковал расследование терактов на "Северных потоках"
Постпред в ООН раскритиковал расследование терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2024
Постпред в ООН раскритиковал расследование терактов на "Северных потоках"
Расследование терактов на "Северных потоках" проходит нетранспарентно для Москвы, запросы о правовой помощи России были проигнорированы, сообщил постоянный... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:13
2024-10-04T20:20
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Расследование терактов на "Северных потоках" проходит нетранспарентно для Москвы, запросы о правовой помощи России были проигнорированы, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Расследование властей Германии, так же, как и завершившееся расследование Дании и Швеции, проходит абсолютно нетранспарентно для нас. И это несмотря на то, что Россия совершенно точно является затронутой стороной и направила трём этим государствам запросы об оказании правовой помощи, которые попросту были проигнорированы", – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.Российский дипломат отметил, что любые попытки Москвы согласовать коллективные сигналы Совета с призывом к Берлину поторопиться и проявить большую транспарентность, неизменно блокировались США и их союзниками под предлогом того, что "нельзя, оказывать давление на немецких следователей"."Нас это крайне разочаровывает и удивляет", – добавил Небензя.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240928/rossija-1975209854.html
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москва, оон, северный поток, россия, в мире
Москва, ООН, Северный поток, Россия, В мире
Постпред в ООН раскритиковал расследование терактов на "Северных потоках"

Постпред в ООН: расследование ЧП на "Северных потоках" проходит нетранспарентно

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Расследование терактов на "Северных потоках" проходит нетранспарентно для Москвы, запросы о правовой помощи России были проигнорированы, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Расследование властей Германии, так же, как и завершившееся расследование Дании и Швеции, проходит абсолютно нетранспарентно для нас. И это несмотря на то, что Россия совершенно точно является затронутой стороной и направила трём этим государствам запросы об оказании правовой помощи, которые попросту были проигнорированы", – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
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Российский дипломат отметил, что любые попытки Москвы согласовать коллективные сигналы Совета с призывом к Берлину поторопиться и проявить большую транспарентность, неизменно блокировались США и их союзниками под предлогом того, что "нельзя, оказывать давление на немецких следователей".
"Нас это крайне разочаровывает и удивляет", – добавил Небензя.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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