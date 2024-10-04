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Делегация талибов прибыла в Москву на консультации - РИА Новости, 04.10.2024
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09:37 04.10.2024 (обновлено: 10:12 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/taliby-1976304126.html
Делегация талибов прибыла в Москву на консультации
Делегация талибов прибыла в Москву на консультации - РИА Новости, 04.10.2024
Делегация талибов прибыла в Москву на консультации
Делегация талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), которую возглавляет и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:37
2024-10-04T10:12
россия
кабул (город)
москва
владимир путин
сергей лавров
талибан
оон
в мире
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Делегация талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), которую возглавляет и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки, прибыла на "московский формат" консультаций по афганской проблематике в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Сам формат был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. В ходе консультаций, которые станут шестыми по счету, участники обсудят вопросы содействия процессу афганского национального примирения и расширения взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях. У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240921/briks-1973969921.html
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кабул (город)
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россия, кабул (город), москва, владимир путин, сергей лавров, талибан, оон, в мире
Россия, Кабул (город), Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров, Талибан, ООН, В мире
Делегация талибов прибыла в Москву на консультации

Делегация талибов прибыла в Москву на консультации по Афганистану

© РИА НовостиДелегация талибов прибыла на московский формат консультаций по афганской проблематике в Москве
Делегация талибов прибыла на московский формат консультаций по афганской проблематике в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости
Делегация талибов прибыла на московский формат консультаций по афганской проблематике в Москве
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Делегация талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), которую возглавляет и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки, прибыла на "московский формат" консультаций по афганской проблематике в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Сам формат был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
Город Казань - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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21 сентября, 10:52
В ходе консультаций, которые станут шестыми по счету, участники обсудят вопросы содействия процессу афганского национального примирения и расширения взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РоссияКабул (город)МоскваВладимир ПутинСергей ЛавровТалибанООНВ мире
 
 
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