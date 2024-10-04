Делегация талибов прибыла в Москву на консультации
Делегация талибов прибыла в Москву на консультации по Афганистану
© РИА НовостиДелегация талибов прибыла на московский формат консультаций по афганской проблематике в Москве
© РИА Новости
Делегация талибов прибыла на московский формат консультаций по афганской проблематике в Москве
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Делегация талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), которую возглавляет и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки, прибыла на "московский формат" консультаций по афганской проблематике в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Сам формат был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
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В ходе консультаций, которые станут шестыми по счету, участники обсудят вопросы содействия процессу афганского национального примирения и расширения взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность