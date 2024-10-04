https://ria.ru/20241004/taliby-1976304126.html

Делегация талибов прибыла в Москву на консультации

Делегация талибов прибыла в Москву на консультации - РИА Новости, 04.10.2024

Делегация талибов прибыла в Москву на консультации

Делегация талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), которую возглавляет и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:37

2024-10-04T09:37

2024-10-04T10:12

россия

кабул (город)

москва

владимир путин

сергей лавров

талибан

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Делегация талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), которую возглавляет и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки, прибыла на "московский формат" консультаций по афганской проблематике в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Сам формат был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. В ходе консультаций, которые станут шестыми по счету, участники обсудят вопросы содействия процессу афганского национального примирения и расширения взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях. У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240921/briks-1973969921.html

https://ria.ru/20240704/putin-1957448029.html

россия

кабул (город)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, кабул (город), москва, владимир путин, сергей лавров, талибан, оон, в мире