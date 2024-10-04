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Экипаж Т-90М уничтожил группу ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/t-90m-1976289045.html
Экипаж Т-90М уничтожил группу ВСУ на Авдеевском направлении
Экипаж Т-90М уничтожил группу ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 04.10.2024
Экипаж Т-90М уничтожил группу ВСУ на Авдеевском направлении
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" уничтожил группу ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T05:17
2024-10-04T05:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-90м
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" уничтожил группу ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие экипажа танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожили группу противника, препятствовавшую продвижению штурмовых подразделений на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции" - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что контроль поражения цели вели операторы расчетов БПЛА. Огонь полупрямой наводкой с постоянной корректировкой расчетами БПЛА позволяет танкистам уничтожать военные объекты ВСУ с минимальным расходом боеприпасов, максимальное время оставаясь незамеченными для контрбатарейных средств и средств воздушной разведки.
https://ria.ru/20241004/minometchiki-1976288924.html
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россия, вооруженные силы украины, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М
Экипаж Т-90М уничтожил группу ВСУ на Авдеевском направлении

Экипаж Т-90М группировки "Центр" уничтожил группу ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" уничтожил группу ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие экипажа танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожили группу противника, препятствовавшую продвижению штурмовых подразделений на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции" - сообщили в МО РФ.
Российский военнослужащий подразделений специального назначения - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Запорожской области уничтожили пытавшуюся закрепиться группу боевиков ВСУ
05:14
В ведомстве отметили, что контроль поражения цели вели операторы расчетов БПЛА. Огонь полупрямой наводкой с постоянной корректировкой расчетами БПЛА позволяет танкистам уничтожать военные объекты ВСУ с минимальным расходом боеприпасов, максимальное время оставаясь незамеченными для контрбатарейных средств и средств воздушной разведки.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-90М
 
 
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