https://ria.ru/20241004/t-90m-1976289045.html

Экипаж Т-90М уничтожил группу ВСУ на Авдеевском направлении

Экипаж Т-90М уничтожил группу ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 04.10.2024

Экипаж Т-90М уничтожил группу ВСУ на Авдеевском направлении

Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" уничтожил группу ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T05:17

2024-10-04T05:17

2024-10-04T05:17

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

т-90м

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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" уничтожил группу ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие экипажа танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожили группу противника, препятствовавшую продвижению штурмовых подразделений на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции" - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что контроль поражения цели вели операторы расчетов БПЛА. Огонь полупрямой наводкой с постоянной корректировкой расчетами БПЛА позволяет танкистам уничтожать военные объекты ВСУ с минимальным расходом боеприпасов, максимальное время оставаясь незамеченными для контрбатарейных средств и средств воздушной разведки.

https://ria.ru/20241004/minometchiki-1976288924.html

россия

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россия, вооруженные силы украины, т-90м