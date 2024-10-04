https://ria.ru/20241004/sukhpayki-1976292121.html

Сын умершего фигуранта дела о сухпайках проходил по делу как свидетель

Сын умершего фигуранта дела о сухпайках проходил по делу как свидетель - РИА Новости, 04.10.2024

Сын умершего фигуранта дела о сухпайках проходил по делу как свидетель

Сын умершего в СИЗО фигуранта дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при поставках в армию РФ некачественных сухпайков проходил по делу как свидетель, говорится в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T07:11

2024-10-04T07:11

2024-10-04T07:11

россия

происшествия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сын умершего в СИЗО фигуранта дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при поставках в армию РФ некачественных сухпайков проходил по делу как свидетель, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее агентство сообщало, что на счета сына Игоря Котельникова - фигуранта дела, был наложен арест. Сын Котельникова решение опротестовал. В материалах дела защита указывала, что "по делу отсутствовали исключительные обстоятельства для производства неотложного ареста на имущество заинтересованного лица, имеющего статус свидетеля". Однако суд оставил решение в силе. Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ по факту присвоения денежных средств Минобороны РФ на общую сумму не менее 1,3 миллиарда рублей организованной группой.

https://ria.ru/20241004/arest-1976287547.html

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россия, происшествия