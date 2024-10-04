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Сын умершего фигуранта дела о сухпайках проходил по делу как свидетель - РИА Новости, 04.10.2024
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07:11 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/sukhpayki-1976292121.html
Сын умершего фигуранта дела о сухпайках проходил по делу как свидетель
Сын умершего фигуранта дела о сухпайках проходил по делу как свидетель - РИА Новости, 04.10.2024
Сын умершего фигуранта дела о сухпайках проходил по делу как свидетель
Сын умершего в СИЗО фигуранта дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при поставках в армию РФ некачественных сухпайков проходил по делу как свидетель, говорится в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:11
2024-10-04T07:11
россия
происшествия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сын умершего в СИЗО фигуранта дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при поставках в армию РФ некачественных сухпайков проходил по делу как свидетель, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее агентство сообщало, что на счета сына Игоря Котельникова - фигуранта дела, был наложен арест. Сын Котельникова решение опротестовал. В материалах дела защита указывала, что "по делу отсутствовали исключительные обстоятельства для производства неотложного ареста на имущество заинтересованного лица, имеющего статус свидетеля". Однако суд оставил решение в силе. Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ по факту присвоения денежных средств Минобороны РФ на общую сумму не менее 1,3 миллиарда рублей организованной группой.
https://ria.ru/20241004/arest-1976287547.html
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Сын умершего фигуранта дела о сухпайках проходил по делу как свидетель

Сын умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках проходил по делу как свидетель

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сын умершего в СИЗО фигуранта дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при поставках в армию РФ некачественных сухпайков проходил по делу как свидетель, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее агентство сообщало, что на счета сына Игоря Котельникова - фигуранта дела, был наложен арест.
Суд - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах
04:23
Сын Котельникова решение опротестовал. В материалах дела защита указывала, что "по делу отсутствовали исключительные обстоятельства для производства неотложного ареста на имущество заинтересованного лица, имеющего статус свидетеля". Однако суд оставил решение в силе.
Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ по факту присвоения денежных средств Минобороны РФ на общую сумму не менее 1,3 миллиарда рублей организованной группой.
На территории Грязинского пищевого комбината - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Связанный с делом о сухпайках Грязинский пищевой комбинат не работает
30 сентября, 10:30
 
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