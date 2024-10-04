https://ria.ru/20241004/subsidii-1976440429.html

В Подмосковье объявили допотбор на субсидии для развития туринфраструктуры

В Подмосковье объявили допотбор на субсидии для развития туринфраструктуры - РИА Новости, 04.10.2024

В Подмосковье объявили допотбор на субсидии для развития туринфраструктуры

В Московской области начался дополнительный конкурсный отбор на предоставления из бюджета региона субсидий на господдержку общественных инициатив и проектов,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:30

2024-10-04T19:30

2024-10-04T19:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

туризм

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Московской области начался дополнительный конкурсный отбор на предоставления из бюджета региона субсидий на господдержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. Мера поддержки предоставляется в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Субсидия направлена на финансовое обеспечение части затрат получателей субсидии по четырем направлениям: создание и (или) развитие пляжей; развитие инфраструктуры туризма; создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок; создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры. Прием заявок осуществляется по первое ноября 2024 года в системе "Электронный бюджет".

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), туризм