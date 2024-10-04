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В Подмосковье объявили допотбор на субсидии для развития туринфраструктуры - РИА Новости, 04.10.2024
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Новости Подмосковья
 
19:30 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/subsidii-1976440429.html
В Подмосковье объявили допотбор на субсидии для развития туринфраструктуры
В Подмосковье объявили допотбор на субсидии для развития туринфраструктуры - РИА Новости, 04.10.2024
В Подмосковье объявили допотбор на субсидии для развития туринфраструктуры
В Московской области начался дополнительный конкурсный отбор на предоставления из бюджета региона субсидий на господдержку общественных инициатив и проектов,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:30
2024-10-04T19:30
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Московской области начался дополнительный конкурсный отбор на предоставления из бюджета региона субсидий на господдержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. Мера поддержки предоставляется в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Субсидия направлена на финансовое обеспечение части затрат получателей субсидии по четырем направлениям: создание и (или) развитие пляжей; развитие инфраструктуры туризма; создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок; создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры. Прием заявок осуществляется по первое ноября 2024 года в системе "Электронный бюджет".
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московская область (подмосковье), туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Туризм

В Подмосковье объявили допотбор на субсидии для развития туринфраструктуры

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТеплоход в Коломне
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Московской области начался дополнительный конкурсный отбор на предоставления из бюджета региона субсидий на господдержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Мера поддержки предоставляется в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Субсидия направлена на финансовое обеспечение части затрат получателей субсидии по четырем направлениям: создание и (или) развитие пляжей; развитие инфраструктуры туризма; создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок; создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры.
Прием заявок осуществляется по первое ноября 2024 года в системе "Электронный бюджет".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Туризм
 
 
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