https://ria.ru/20241004/su-34-1976406198.html

Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 04.10.2024

Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар с помощью бомб ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по личному составу и опорному пункту ВСУ в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:24

2024-10-04T16:24

2024-10-04T16:48

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

безопасность

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар с помощью бомб ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщило Минобороны России."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)."По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены", - подчеркнули в МО РФ.Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, на котором виден полет истребителя-бомбардировщика и сброс боеприпасов.

https://ria.ru/20241004/bespilotnik-1976309673.html

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Экипаж Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены. 2024-10-04T16:24 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность