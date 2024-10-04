https://ria.ru/20241004/su-34-1976406198.html
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 04.10.2024
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар с помощью бомб ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по личному составу и опорному пункту ВСУ в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:24
2024-10-04T16:24
2024-10-04T16:48
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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су-34
безопасность
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар с помощью бомб ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщило Минобороны России."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)."По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены", - подчеркнули в МО РФ.Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, на котором виден полет истребителя-бомбардировщика и сброс боеприпасов.
https://ria.ru/20241004/bespilotnik-1976309673.html
https://ria.ru/20241004/zaporozhe-1976393500.html
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Экипаж Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены.
2024-10-04T16:24
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Безопасность
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье
Су-34 нанес удар авиабомбами по опорному пункту ВСУ в курском приграничье