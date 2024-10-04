https://ria.ru/20241004/stroitelstvo-1976360781.html

В Липецкой области построят 70 домов для бюджетников до конца года

В Липецкой области построят 70 домов для бюджетников до конца года - РИА Новости, 04.10.2024

В Липецкой области построят 70 домов для бюджетников до конца года

Строители возведут 70 домов для социального найма в разных районах Липецкой области до конца 2024 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:20

2024-10-04T13:20

2024-10-04T13:20

липецкая область

жилье

добринский район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Строители возведут 70 домов для социального найма в разных районах Липецкой области до конца 2024 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что строительство жилья для работников образования и агропромышленного комплекса ведется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". До конца года ключи от домов в райцентре Добринка и в деревне Благодать получат 13 семей. Артамонов уточнил, что жилье специалистам предоставляют по договору социального найма. В будущем дом можно будет оформить в собственность: через 5 лет — выкупить за 10% от первоначальной стоимости, а через 10 лет — за 1%. Аналогичное строительство ведется и в других муниципалитетах области. Всего в этом году строители возведут 70 домов для социального найма. Для выполнения госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2024 году выделено более 2 миллиардов рублей. "Предоставление служебного жилья — один из способов привлечь специалистов в сельские районы. Программа "Комплексное развитие сельских территорий" является для Липецкой области в этом отношении очень хорошим подспорьем. Благодаря федеральной поддержке у нас появляются дома, десятки дорог, ДК, школы", — прокомментировал Артамонов. Он также отметил, что жилье для бюджетников возводят под ключ — с косметическим ремонтом, сантехникой и газовой плитой. В следующем году в Добринском районе планируется построить еще 30 домов по госпрограмме.

https://ria.ru/20241003/modernizatsiya-1976170239.html

добринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, добринский район, игорь артамонов