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Военно-космическая разведка в США расширяет сеть спутников-шпионов - РИА Новости, 04.10.2024
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13:31 04.10.2024
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Военно-космическая разведка в США расширяет сеть спутников-шпионов
Военно-космическая разведка в США расширяет сеть спутников-шпионов - РИА Новости, 04.10.2024
Военно-космическая разведка в США расширяет сеть спутников-шпионов
Национальное управление военно-космической разведки (NRO) США расширяет сеть спутников-шпионов, переходит к этапу их эксплуатации, заявил глава ведомства... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:31
2024-10-04T13:31
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Национальное управление военно-космической разведки (NRO) США расширяет сеть спутников-шпионов, переходит к этапу их эксплуатации, заявил глава ведомства Кристофер Сколезе. Сколезе в ходе мероприятия вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) отметил, что с июня 2023 года до декабря этого года управление может запустить порядка 100 спутников. "Мы переходим от демонстрационной фазы к фазе эксплуатации, при которой мы действительно будем в состоянии испытать все это", - подчеркнул он. По словам Сколезе, эти спутники позволят оперативно получать снимки разных районов Земли в высоком разрешении. Как отмечает портал SpaceNews, спутники предназначены для поддержки военных операций США путем предоставления информации о передвижении противников.
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Военно-космическая разведка в США расширяет сеть спутников-шпионов

Глава военно-космической разведки Сколезе: США расширяют сеть спутников-шпионов

© Фото : Shane Kimbrough/NASAКосмос
Космос - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
Космос. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Национальное управление военно-космической разведки (NRO) США расширяет сеть спутников-шпионов, переходит к этапу их эксплуатации, заявил глава ведомства Кристофер Сколезе.
Сколезе в ходе мероприятия вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) отметил, что с июня 2023 года до декабря этого года управление может запустить порядка 100 спутников.
"Мы переходим от демонстрационной фазы к фазе эксплуатации, при которой мы действительно будем в состоянии испытать все это", - подчеркнул он.
По словам Сколезе, эти спутники позволят оперативно получать снимки разных районов Земли в высоком разрешении.
Как отмечает портал SpaceNews, спутники предназначены для поддержки военных операций США путем предоставления информации о передвижении противников.
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