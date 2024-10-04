https://ria.ru/20241004/ssha-1976362112.html
Военно-космическая разведка в США расширяет сеть спутников-шпионов
Военно-космическая разведка в США расширяет сеть спутников-шпионов - РИА Новости, 04.10.2024
Военно-космическая разведка в США расширяет сеть спутников-шпионов
Национальное управление военно-космической разведки (NRO) США расширяет сеть спутников-шпионов, переходит к этапу их эксплуатации, заявил глава ведомства... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:31
2024-10-04T13:31
2024-10-04T13:31
космос - риа наука
сша
земля
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149118/91/1491189156_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_a7e6602b155c6db4c2226e09cc3f9acb.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Национальное управление военно-космической разведки (NRO) США расширяет сеть спутников-шпионов, переходит к этапу их эксплуатации, заявил глава ведомства Кристофер Сколезе. Сколезе в ходе мероприятия вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) отметил, что с июня 2023 года до декабря этого года управление может запустить порядка 100 спутников. "Мы переходим от демонстрационной фазы к фазе эксплуатации, при которой мы действительно будем в состоянии испытать все это", - подчеркнул он. По словам Сколезе, эти спутники позволят оперативно получать снимки разных районов Земли в высоком разрешении. Как отмечает портал SpaceNews, спутники предназначены для поддержки военных операций США путем предоставления информации о передвижении противников.
https://ria.ru/20240408/kosmos-1938047182.html
сша
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149118/91/1491189156_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_f762b39a0d28357199c99a787f53a30d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сша, земля, в мире
Космос - РИА Наука, США, Земля, В мире
Военно-космическая разведка в США расширяет сеть спутников-шпионов
Глава военно-космической разведки Сколезе: США расширяют сеть спутников-шпионов
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Национальное управление военно-космической разведки (NRO) США расширяет сеть спутников-шпионов, переходит к этапу их эксплуатации, заявил глава ведомства Кристофер Сколезе.
Сколезе в ходе мероприятия вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) отметил, что с июня 2023 года до декабря этого года управление может запустить порядка 100 спутников.
"Мы переходим от демонстрационной фазы к фазе эксплуатации, при которой мы действительно будем в состоянии испытать все это", - подчеркнул он.
По словам Сколезе, эти спутники позволят оперативно получать снимки разных районов Земли
в высоком разрешении.
Как отмечает портал SpaceNews, спутники предназначены для поддержки военных операций США путем предоставления информации о передвижении противников.