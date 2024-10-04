https://ria.ru/20241004/ssha-1976331886.html

Команда Харрис пытается получить поддержку финансовых кругов, пишут СМИ

Команда Харрис пытается получить поддержку финансовых кругов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2024

Команда Харрис пытается получить поддержку финансовых кругов, пишут СМИ

Команда вице-президента США Хамалы Харрис закулисно работает над тем, чтобы заручиться поддержкой финансовых кругов страны, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:56

2024-10-04T11:56

2024-10-04T11:56

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Команда вице-президента США Хамалы Харрис закулисно работает над тем, чтобы заручиться поддержкой финансовых кругов страны, пишет газета Financial Times. По данным издания, представители финансовых кругов стали активнее поддерживать кандидата в президенты США от демократов на фоне усилий штаба Харрис, а также спонсоров. "Ведущие доноры и сборщики средств на избирательную кампанию из Демократической партии... в последние недели укрепляют связи между финансистами и вице-президентом, поскольку она стремится заверить руководителей (компаний - ред.), что будет умеренной во взглядах на посту (президента - ред.)", - говорится в материале газеты. По словам председателя совета директоров юридической фирмы Paul Weiss Брэда Карпа, Харрис считает, что "деловая среда - это двигатель экономического роста и возможностей". Согласно отчетности штабов обоих соперников, Харрис в августе почти в 2,8 раза опередила своего соперника от Республиканской партии и бывшего американского лидера Дональда Трампа по объему собранных средств в рамках своей избирательной кампании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240728/ssha-1962464222.html

https://ria.ru/20240722/kharris-1961163089.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис