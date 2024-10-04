https://ria.ru/20241004/ssha-1976316388.html

Бортников рассказал, каких лидеров США хотят видеть у власти в СНГ

Бортников рассказал, каких лидеров США хотят видеть у власти в СНГ - РИА Новости, 04.10.2024

Бортников рассказал, каких лидеров США хотят видеть у власти в СНГ

США хотят привести к власти в странах СНГ подконтрольных Западу политических лидеров и представителей бизнес-элиты, заявил директор ФСБ России, председатель... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:37

2024-10-04T10:37

2024-10-04T10:44

сша

россия

астана

александр бортников

снг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155159/44/1551594492_0:0:3250:1829_1920x0_80_0_0_65047ac34ed82fc9c8d3d5d82377b47c.jpg

АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. США хотят привести к власти в странах СНГ подконтрольных Западу политических лидеров и представителей бизнес-элиты, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. Соединенные Штаты последовательно и настойчиво продвигают механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками в СНГ, заявил Бортников на заседании СОРБ в Астане. "На это же направлены и различного рода зарубежные грантовые и обменные программы, в рамках которых навязываются выгодные Западу реформы в экономике, стандарты государственного управления, образования и подготовки кадров", - отметил Бортников. "Фактически решается долгосрочная задача – привести к власти в странах СНГ подконтрольных Западу политических лидеров и представителей бизнес-элиты", - пояснил он.

https://ria.ru/20241004/ssha-1976308239.html

сша

россия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, астана, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)