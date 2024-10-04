https://ria.ru/20241004/ssha-1976316388.html
Бортников рассказал, каких лидеров США хотят видеть у власти в СНГ
Бортников рассказал, каких лидеров США хотят видеть у власти в СНГ - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников рассказал, каких лидеров США хотят видеть у власти в СНГ
США хотят привести к власти в странах СНГ подконтрольных Западу политических лидеров и представителей бизнес-элиты, заявил директор ФСБ России, председатель... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:37
2024-10-04T10:37
2024-10-04T10:44
сша
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астана
александр бортников
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. США хотят привести к власти в странах СНГ подконтрольных Западу политических лидеров и представителей бизнес-элиты, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. Соединенные Штаты последовательно и настойчиво продвигают механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками в СНГ, заявил Бортников на заседании СОРБ в Астане. "На это же направлены и различного рода зарубежные грантовые и обменные программы, в рамках которых навязываются выгодные Западу реформы в экономике, стандарты государственного управления, образования и подготовки кадров", - отметил Бортников. "Фактически решается долгосрочная задача – привести к власти в странах СНГ подконтрольных Западу политических лидеров и представителей бизнес-элиты", - пояснил он.
https://ria.ru/20241004/ssha-1976308239.html
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сша, россия, астана, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
США, Россия, Астана, Александр Бортников, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников рассказал, каких лидеров США хотят видеть у власти в СНГ
Бортников: США хотят привести к власти в СНГ подконтрольных Западу политиков