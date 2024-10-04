https://ria.ru/20241004/ssha-1976308239.html

Бортников заявил о намерении США оторвать Россию от СНГ

Бортников заявил о намерении США оторвать Россию от СНГ - РИА Новости, 04.10.2024

Бортников заявил о намерении США оторвать Россию от СНГ

США хотят оторвать Россию от СНГ тезисом о якобы "угрозе с Востока", в этом участвуют и дипломатические представительства Украины, заявил директор ФСБ России,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:05

2024-10-04T10:05

2024-10-04T10:05

россия

украина

сша

александр бортников

снг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. США хотят оторвать Россию от СНГ тезисом о якобы "угрозе с Востока", в этом участвуют и дипломатические представительства Украины, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Для разобщения России и государств Содружества американские и британские спецслужбы и дипкорпус с позиций подконтрольных НКО, проплаченных журналистов, псевдоэкспертов по истории и так называемых "гражданских активистов" тиражируют тезис о мнимой "угрозе с Востока", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "В этой русофобской пропаганде задействованы и диппредставительства Украины, усиленные специалистами по информационно-психологическим операциям", - отметил он.

https://ria.ru/20241004/sng-1976306485.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)