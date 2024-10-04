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Бортников заявил о намерении США оторвать Россию от СНГ
Бортников заявил о намерении США оторвать Россию от СНГ - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников заявил о намерении США оторвать Россию от СНГ
США хотят оторвать Россию от СНГ тезисом о якобы "угрозе с Востока", в этом участвуют и дипломатические представительства Украины, заявил директор ФСБ России,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:05
2024-10-04T10:05
2024-10-04T10:05
россия
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александр бортников
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. США хотят оторвать Россию от СНГ тезисом о якобы "угрозе с Востока", в этом участвуют и дипломатические представительства Украины, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Для разобщения России и государств Содружества американские и британские спецслужбы и дипкорпус с позиций подконтрольных НКО, проплаченных журналистов, псевдоэкспертов по истории и так называемых "гражданских активистов" тиражируют тезис о мнимой "угрозе с Востока", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "В этой русофобской пропаганде задействованы и диппредставительства Украины, усиленные специалистами по информационно-психологическим операциям", - отметил он.
https://ria.ru/20241004/sng-1976306485.html
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россия, украина, сша, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, США, Александр Бортников, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников заявил о намерении США оторвать Россию от СНГ
Бортников: США и Украина хотят оторвать Россию от СНГ