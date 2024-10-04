Рейтинг@Mail.ru
Бортников: стабильность в мире ухудшилась из-за действий США и НАТО - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ssha-1976306867.html
Бортников: стабильность в мире ухудшилась из-за действий США и НАТО
Бортников: стабильность в мире ухудшилась из-за действий США и НАТО - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников: стабильность в мире ухудшилась из-за действий США и НАТО
Стремление США и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования стало причиной того, что за последние несколько... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:00
2024-10-04T10:00
сша
бишкек
россия
александр бортников
нато
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973388027_0:60:3535:2048_1920x0_80_0_0_97d9e9f4c482171ee108dcc328c87d39.jpg
АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Стремление США и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования стало причиной того, что за последние несколько месяцев в мире развивались процессы, негативно влияющие на международную стабильность, в том числе на безопасность стран СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "За время, прошедшее с нашей последней встречи в Бишкеке, в мире продолжили развиваться процессы, которые негативно влияют на международную стабильность, в том числе безопасность стран СНГ. Причина очевидна - стремление США и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования", - сказал он, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ. Он подчеркнул, что Вашингтон и Лондон "ради ослабления и сдерживания конкурентов" намеренно подрывают систему международного права и многосторонней дипломатии, задействуют "все доступные рычаги экономической и технологической блокады", ведут и повсеместно поощряют пропаганду, направленную на "расчеловечивание населения неугодных государств". "Для создания и поддержания очагов напряженности у границ своих геополитических соперников, проведения иных подрывных акций англосаксы всё агрессивнее применяют инструментарий так называемых "прокси-войн" и тайных операций", - добавил Бортников. По его словам, англосаксы продолжают курс на расширение НАТО, милитаризацию регионов передового присутствия вооруженных сил блока либо его ведущих участников, сколачивают новые военные альянсы с американско-британским участием. "При этом США и Британия последовательно лишают нейтральные государства возможности проводить суверенную политику, а над зависимыми странами устанавливают тотальный контроль, расценивая их народы как инструмент для реализации собственных геополитических интересов", - отметил Бортников. 54-е заседание СОРБ прошло 24 мая нынешнего года в Бишкеке.
https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html
https://ria.ru/20241003/gosduma-1976269285.html
сша
бишкек
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973388027_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_1a8cc85ebde86b5b65ef5fee9d2e5b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, бишкек, россия, александр бортников, нато, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
США, Бишкек, Россия, Александр Бортников, НАТО, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Бортников: стабильность в мире ухудшилась из-за действий США и НАТО

Бортников: США стремятся любой ценой отсрочить утрату глобального доминирования

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенный полицейский армии США стоит перед истребителем F-22 Raptor
Военный полицейский армии США стоит перед истребителем F-22 Raptor - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военный полицейский армии США стоит перед истребителем F-22 Raptor. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Стремление США и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования стало причиной того, что за последние несколько месяцев в мире развивались процессы, негативно влияющие на международную стабильность, в том числе на безопасность стран СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"За время, прошедшее с нашей последней встречи в Бишкеке, в мире продолжили развиваться процессы, которые негативно влияют на международную стабильность, в том числе безопасность стран СНГ. Причина очевидна - стремление США и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования", - сказал он, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ.
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Украина впечатлила". В НАТО потеряли страх перед Россией
08:00
Он подчеркнул, что Вашингтон и Лондон "ради ослабления и сдерживания конкурентов" намеренно подрывают систему международного права и многосторонней дипломатии, задействуют "все доступные рычаги экономической и технологической блокады", ведут и повсеместно поощряют пропаганду, направленную на "расчеловечивание населения неугодных государств".
«
"Для создания и поддержания очагов напряженности у границ своих геополитических соперников, проведения иных подрывных акций англосаксы всё агрессивнее применяют инструментарий так называемых "прокси-войн" и тайных операций", - добавил Бортников.
По его словам, англосаксы продолжают курс на расширение НАТО, милитаризацию регионов передового присутствия вооруженных сил блока либо его ведущих участников, сколачивают новые военные альянсы с американско-британским участием.
"При этом США и Британия последовательно лишают нейтральные государства возможности проводить суверенную политику, а над зависимыми странами устанавливают тотальный контроль, расценивая их народы как инструмент для реализации собственных геополитических интересов", - отметил Бортников.
54-е заседание СОРБ прошло 24 мая нынешнего года в Бишкеке.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В Госдуме назвали слова генсека НАТО по Украине "дарами данайцев"
Вчера, 22:31
 
СШАБишкекРоссияАлександр БортниковНАТОСНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала