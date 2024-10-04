https://ria.ru/20241004/ssha-1976306867.html

Бортников: стабильность в мире ухудшилась из-за действий США и НАТО

Бортников: стабильность в мире ухудшилась из-за действий США и НАТО - РИА Новости, 04.10.2024

Бортников: стабильность в мире ухудшилась из-за действий США и НАТО

Стремление США и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования стало причиной того, что за последние несколько... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:00

2024-10-04T10:00

2024-10-04T10:00

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россия

александр бортников

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Стремление США и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования стало причиной того, что за последние несколько месяцев в мире развивались процессы, негативно влияющие на международную стабильность, в том числе на безопасность стран СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "За время, прошедшее с нашей последней встречи в Бишкеке, в мире продолжили развиваться процессы, которые негативно влияют на международную стабильность, в том числе безопасность стран СНГ. Причина очевидна - стремление США и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования", - сказал он, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ. Он подчеркнул, что Вашингтон и Лондон "ради ослабления и сдерживания конкурентов" намеренно подрывают систему международного права и многосторонней дипломатии, задействуют "все доступные рычаги экономической и технологической блокады", ведут и повсеместно поощряют пропаганду, направленную на "расчеловечивание населения неугодных государств". "Для создания и поддержания очагов напряженности у границ своих геополитических соперников, проведения иных подрывных акций англосаксы всё агрессивнее применяют инструментарий так называемых "прокси-войн" и тайных операций", - добавил Бортников. По его словам, англосаксы продолжают курс на расширение НАТО, милитаризацию регионов передового присутствия вооруженных сил блока либо его ведущих участников, сколачивают новые военные альянсы с американско-британским участием. "При этом США и Британия последовательно лишают нейтральные государства возможности проводить суверенную политику, а над зависимыми странами устанавливают тотальный контроль, расценивая их народы как инструмент для реализации собственных геополитических интересов", - отметил Бортников. 54-е заседание СОРБ прошло 24 мая нынешнего года в Бишкеке.

https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html

https://ria.ru/20241003/gosduma-1976269285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, бишкек, россия, александр бортников, нато, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире