https://ria.ru/20241004/ssha-1976306867.html
Бортников: стабильность в мире ухудшилась из-за действий США и НАТО
Бортников: стабильность в мире ухудшилась из-за действий США и НАТО - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников: стабильность в мире ухудшилась из-за действий США и НАТО
Стремление США и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования стало причиной того, что за последние несколько... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:00
2024-10-04T10:00
2024-10-04T10:00
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Стремление США и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования стало причиной того, что за последние несколько месяцев в мире развивались процессы, негативно влияющие на международную стабильность, в том числе на безопасность стран СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "За время, прошедшее с нашей последней встречи в Бишкеке, в мире продолжили развиваться процессы, которые негативно влияют на международную стабильность, в том числе безопасность стран СНГ. Причина очевидна - стремление США и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования", - сказал он, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ. Он подчеркнул, что Вашингтон и Лондон "ради ослабления и сдерживания конкурентов" намеренно подрывают систему международного права и многосторонней дипломатии, задействуют "все доступные рычаги экономической и технологической блокады", ведут и повсеместно поощряют пропаганду, направленную на "расчеловечивание населения неугодных государств". "Для создания и поддержания очагов напряженности у границ своих геополитических соперников, проведения иных подрывных акций англосаксы всё агрессивнее применяют инструментарий так называемых "прокси-войн" и тайных операций", - добавил Бортников. По его словам, англосаксы продолжают курс на расширение НАТО, милитаризацию регионов передового присутствия вооруженных сил блока либо его ведущих участников, сколачивают новые военные альянсы с американско-британским участием. "При этом США и Британия последовательно лишают нейтральные государства возможности проводить суверенную политику, а над зависимыми странами устанавливают тотальный контроль, расценивая их народы как инструмент для реализации собственных геополитических интересов", - отметил Бортников. 54-е заседание СОРБ прошло 24 мая нынешнего года в Бишкеке.
https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html
https://ria.ru/20241003/gosduma-1976269285.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, бишкек, россия, александр бортников, нато, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
США, Бишкек, Россия, Александр Бортников, НАТО, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Бортников: стабильность в мире ухудшилась из-за действий США и НАТО
Бортников: США стремятся любой ценой отсрочить утрату глобального доминирования
АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Стремление США и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования стало причиной того, что за последние несколько месяцев в мире развивались процессы, негативно влияющие на международную стабильность, в том числе на безопасность стран СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"За время, прошедшее с нашей последней встречи в Бишкеке
, в мире продолжили развиваться процессы, которые негативно влияют на международную стабильность, в том числе безопасность стран СНГ. Причина очевидна - стремление США и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования", - сказал он, выступая в Астане
на 55-м заседании СОРБ.
Он подчеркнул, что Вашингтон
и Лондон
"ради ослабления и сдерживания конкурентов" намеренно подрывают систему международного права и многосторонней дипломатии, задействуют "все доступные рычаги экономической и технологической блокады", ведут и повсеместно поощряют пропаганду, направленную на "расчеловечивание населения неугодных государств".
«
"Для создания и поддержания очагов напряженности у границ своих геополитических соперников, проведения иных подрывных акций англосаксы всё агрессивнее применяют инструментарий так называемых "прокси-войн" и тайных операций", - добавил Бортников.
По его словам, англосаксы продолжают курс на расширение НАТО, милитаризацию регионов передового присутствия вооруженных сил блока либо его ведущих участников, сколачивают новые военные альянсы с американско-британским участием.
"При этом США и Британия последовательно лишают нейтральные государства возможности проводить суверенную политику, а над зависимыми странами устанавливают тотальный контроль, расценивая их народы как инструмент для реализации собственных геополитических интересов", - отметил Бортников.
54-е заседание СОРБ прошло 24 мая нынешнего года в Бишкеке.