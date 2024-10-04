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СМИ: секретная служба США столкнулась с массовым уходом сотрудников - РИА Новости, 04.10.2024
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05:32 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ssha-1976289344.html
СМИ: секретная служба США столкнулась с массовым уходом сотрудников
СМИ: секретная служба США столкнулась с массовым уходом сотрудников - РИА Новости, 04.10.2024
СМИ: секретная служба США столкнулась с массовым уходом сотрудников
Секретная служба США столкнулась с массовым уходом сотрудников из-за переработок, фаворитизма при найме и продвижении по службе, а также проблем с внедрением... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T05:32
2024-10-04T05:32
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Секретная служба США столкнулась с массовым уходом сотрудников из-за переработок, фаворитизма при найме и продвижении по службе, а также проблем с внедрением передовых технических средств, сообщает газета New York Times со ссылкой на федеральные данные США и более чем два десятка опрошенных бывших агентов. Как отмечает New York Times, в секретной службе знали, что 2024 год будет одним из сложнейших за последнее время из-за обилия мероприятий высокого уровня, однако не смогли к нему подготовиться. "Вместо того, чтобы расти по мере приближения сложного года, служба сокращалась. По меньшей мере 1400 из 7800 сотрудников уволились в 2022 и 2023 финансовом году, что стало крупнейшим оттоком из агентства за по меньшей мере последние два десятка лет", - пишет издание. К лету 2024 года секретная служба насчитывала 8100 человек. Несмотря на то, что цифра стала наибольшим показателем численности за историю организации, New York Times подчеркивает, что агентство еще далеко от показателя в 10 тысяч сотрудников во избежание переработок. Как отмечают источники газеты, одной из основных проблем также стал уход наиболее опытных сотрудников. При этом организация не смогла подготовить необходимый резерв, чтобы заполнить образовавшиеся пробелы. Проблемы вскрыли и две попытки покушения на экс-президента Дональда Трампа. Так, из-за отсутствия технических средств во время первого покушения злоумышленник смог разведать обстановку при помощи дрона, а из-за плохой коммуникации ему позволили открыть огонь, хотя сотрудники правопорядка и засекли нападавшего, пишет издание.
https://ria.ru/20241004/ssha-1976286015.html
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353
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: секретная служба США столкнулась с массовым уходом сотрудников

NYT: сотрудники секретной службы США массово увольняются из-за переработок

© AP Photo / Alex BrandonАгенты Секретной службы США
Агенты Секретной службы США - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Агенты Секретной службы США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Секретная служба США столкнулась с массовым уходом сотрудников из-за переработок, фаворитизма при найме и продвижении по службе, а также проблем с внедрением передовых технических средств, сообщает газета New York Times со ссылкой на федеральные данные США и более чем два десятка опрошенных бывших агентов.
Как отмечает New York Times, в секретной службе знали, что 2024 год будет одним из сложнейших за последнее время из-за обилия мероприятий высокого уровня, однако не смогли к нему подготовиться.
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"Вместо того, чтобы расти по мере приближения сложного года, служба сокращалась. По меньшей мере 1400 из 7800 сотрудников уволились в 2022 и 2023 финансовом году, что стало крупнейшим оттоком из агентства за по меньшей мере последние два десятка лет", - пишет издание.
К лету 2024 года секретная служба насчитывала 8100 человек. Несмотря на то, что цифра стала наибольшим показателем численности за историю организации, New York Times подчеркивает, что агентство еще далеко от показателя в 10 тысяч сотрудников во избежание переработок.
Как отмечают источники газеты, одной из основных проблем также стал уход наиболее опытных сотрудников. При этом организация не смогла подготовить необходимый резерв, чтобы заполнить образовавшиеся пробелы.
Проблемы вскрыли и две попытки покушения на экс-президента Дональда Трампа. Так, из-за отсутствия технических средств во время первого покушения злоумышленник смог разведать обстановку при помощи дрона, а из-за плохой коммуникации ему позволили открыть огонь, хотя сотрудники правопорядка и засекли нападавшего, пишет издание.
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