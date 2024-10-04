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СПРН с начала года отследила более 300 пусков ракет - РИА Новости, 04.10.2024
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00:09 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/sprn-1976276494.html
СПРН с начала года отследила более 300 пусков ракет
СПРН с начала года отследила более 300 пусков ракет - РИА Новости, 04.10.2024
СПРН с начала года отследила более 300 пусков ракет
Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении с начала 2024 года обнаружили более 300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T00:09
2024-10-04T00:09
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении с начала 2024 года обнаружили более 300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, сообщили в Минобороны России по случаю 67-летия космических войск. Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник 4 октября. "В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны было обнаружено более 300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, ракет космического назначения", - говорится в сообщении.
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россия
Россия
СПРН с начала года отследила более 300 пусков ракет

Минобороны: российская СПРН с начала года отследила более 300 пусков ракет

© Фото : Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"/Евгений Самарин Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске
Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"/Евгений Самарин
Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении с начала 2024 года обнаружили более 300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, сообщили в Минобороны России по случаю 67-летия космических войск.
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Вчера, 22:13
"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны было обнаружено более 300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, ракет космического назначения", - говорится в сообщении.
 
Россия
 
 
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