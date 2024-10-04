https://ria.ru/20241004/spor-1976388666.html

В Самарской епархии надеются решить вопрос по многомиллионному спору

В Самарской епархии надеются решить вопрос по многомиллионному спору - РИА Новости, 04.10.2024

В Самарской епархии надеются решить вопрос по многомиллионному спору

Самарская епархия надеется в ближайшее время решить вопрос по многомиллионному спору с подрядчиками-строителями, рассказал РИА Новости секретарь самарской... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:17

2024-10-04T15:17

2024-10-04T15:17

религия

самарская область

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Самарская епархия надеется в ближайшее время решить вопрос по многомиллионному спору с подрядчиками-строителями, рассказал РИА Новости секретарь самарской епархии протоиерей Сергий Пушкарев. Издание "Коммерсант" в четверг сообщило, что приставы описывают имущество самарской епархии РПЦ в связи с задолженностью перед местной строительной фирмой: арбитражный суд постановил взыскать в пользу строителей 64 миллиона рублей, апелляция оставила решение в силе. По данным издания, Арбитражный суд Самарской области рассмотрит иск судебного пристава на следующей неделе. "Мы занимаемся этим вопросом (спором о долге за строительство – ред.), надеемся, он в ближайшее время решится", - сказал отец Сергий.

https://ria.ru/20241003/sila-1976113084.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

самарская область, русская православная церковь, религия