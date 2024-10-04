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В Самарской епархии надеются решить вопрос по многомиллионному спору - РИА Новости, 04.10.2024
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Религия
 
15:17 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/spor-1976388666.html
В Самарской епархии надеются решить вопрос по многомиллионному спору
В Самарской епархии надеются решить вопрос по многомиллионному спору - РИА Новости, 04.10.2024
В Самарской епархии надеются решить вопрос по многомиллионному спору
Самарская епархия надеется в ближайшее время решить вопрос по многомиллионному спору с подрядчиками-строителями, рассказал РИА Новости секретарь самарской... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:17
2024-10-04T15:17
религия
самарская область
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Самарская епархия надеется в ближайшее время решить вопрос по многомиллионному спору с подрядчиками-строителями, рассказал РИА Новости секретарь самарской епархии протоиерей Сергий Пушкарев. Издание "Коммерсант" в четверг сообщило, что приставы описывают имущество самарской епархии РПЦ в связи с задолженностью перед местной строительной фирмой: арбитражный суд постановил взыскать в пользу строителей 64 миллиона рублей, апелляция оставила решение в силе. По данным издания, Арбитражный суд Самарской области рассмотрит иск судебного пристава на следующей неделе. "Мы занимаемся этим вопросом (спором о долге за строительство – ред.), надеемся, он в ближайшее время решится", - сказал отец Сергий.
https://ria.ru/20241003/sila-1976113084.html
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самарская область, русская православная церковь, религия
Религия, Самарская область, Русская православная церковь, Религия
В Самарской епархии надеются решить вопрос по многомиллионному спору

Самарская епархия надеется в ближайшее время решить вопрос с долгом в 64 млн

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией
Вид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Самарская епархия надеется в ближайшее время решить вопрос по многомиллионному спору с подрядчиками-строителями, рассказал РИА Новости секретарь самарской епархии протоиерей Сергий Пушкарев.
Издание "Коммерсант" в четверг сообщило, что приставы описывают имущество самарской епархии РПЦ в связи с задолженностью перед местной строительной фирмой: арбитражный суд постановил взыскать в пользу строителей 64 миллиона рублей, апелляция оставила решение в силе. По данным издания, Арбитражный суд Самарской области рассмотрит иск судебного пристава на следующей неделе.
"Мы занимаемся этим вопросом (спором о долге за строительство – ред.), надеемся, он в ближайшее время решится", - сказал отец Сергий.
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