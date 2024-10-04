https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976430641.html

Спецоперация, 4 октября: западные кураторы запретили Киеву заключать мир

Спецоперация, 4 октября: западные кураторы запретили Киеву заключать мир - РИА Новости, 04.10.2024

Спецоперация, 4 октября: западные кураторы запретили Киеву заключать мир

Директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников выступил на... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:33

2024-10-04T18:33

2024-10-04T18:33

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

александр бортников

андрей белоусов

александр лукашенко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970316526_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e644e481cbe310b011ffe321bf9e507f.jpg

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников выступил на заседании Совета и заявил, что ВСУ не удается решить поставленные задачи в зоне спецоперации, и поэтому НАТО толкают Киев к более активному ведению диверсионно-террористических действий в российском приграничье, атакам на критически важные объекты атомной энергетики. По словам Бортникова, напав на Курскую область, киевский режим хотел спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ и устранить предпосылки к урегулированию конфликта на Украине в обозримой перспективе. Более того, кураторы из США и Великобритании по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, подчеркнул глава ФСБ. Англосаксы хотят расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию, отметил он. Более того, провокационные действия Киева и его кураторов на белорусском направлении, направлены на то, чтобы втянуть в конфликт ещё и Прибалтику с Польшей. О нацеленности на расширение и повышение интенсивности военных действий говорит непосредственное участие кадровых военных НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ на всей протяжённости линии боевого соприкосновения, подчеркнул Бортников. При этом численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства. Особенно среди наемников представлены польские, французские и грузинские боевики, рассказал директор ФСБ. Их подготовка идёт в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы. Освобождение еще шести населенных пунктовКак следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в пятницу, российские Вооружённые Силы с 28 сентября по 4 октября нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также ударными беспилотниками. В результате поражены обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов. Кроме того, поражены арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников. В этот же период российские группировки войск продолжили операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение украинской живой силе и технике, а также отразили 89 контратак противника. За минувшую неделю были освобождены населенные пункты Угледар, Нелеповка, Крутой Яр и Верхнекаменское в ДНР, Макеевка в ЛНР и Вишневое в Харьковской области. Украинские войска с 28 сентября по 4 октября потеряли до 16 650 военнослужащих, 12 танков, 70 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и три бронетранспортёра М113 производства США, 158 орудий полевой артиллерии, в том числе 46 поставленных Западом, а также 26 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 60 полевых складов с боеприпасами. Средства ПВО за неделю сбили семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 22 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 540 беспилотников. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки Угледара, отметили в Минобороны. Как фронтовики в годы Великой Отечественной войныМинистр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы командованию и личному составу соединений и воинских частей, отличившимся при освобождении Угледара – 5-й танковой, 37-й мотострелковой, 36-й мотострелковой, а также 40-й бригаде морской пехоты 430-му мотострелковому полку. Он отметил, что российские войска действовали решительно, как советские фронтовики в боях в Донбассе в годы Великой Отечественной войны. Противник при этом несёт существенные потери и отступает, подчеркнул Белоусов. Как сообщили в Минобороны РФ, украинские военнослужащие начали в панике убегать с позиций, когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься и российские войска взяли под контроль последний путь отхода на север. По данным ведомства, грамотные действия экипажей танков Т-80БВМ бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" из Камчатского края оказали решающее значение при захвате последних опорных пунктов ВСУ в Угледаре. Потери ВСУ в Курской областиВ отдельной сводке МО РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области сказано, что подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ, отразили две контратаки и пять попыток прорваться через границу. Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск в курском приграничье, по районам сосредоточения в Сумской области и резервам. За сутки ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, в том числе самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства и буксируемую гаубицу М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и инженерную машину разграждения. Всего за время боёв на курском направлении противник потерял более 20 200 военнослужащих. Если попытается "оттяпать"Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов помочь Киеву в восстановлении после конфликта. По его словам, Владимир Зеленский заблуждается, когда думает, что США помогут восстановить Украину после конфликта. Кроме того, Лукашенко заявил, что Минск поддержит украинцев в случае, если Польша вторгнется на территорию Украины и попытается "оттяпать" ее западные районы, потому что в Белоруссии понимают, что "следующие будем мы". Франко-германский оборонный концерн KNDS подписал контракт на поставку Украине 12 гаубиц Caesar, сообщил в пятницу министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Премьер Бранденбурга и Саксонии, а также глава Христианско-демократического союза (ХДС) в Тюрингии призвали в совместной статье в издании FAZ к более активным усилиям правительства ФРГ по поиску дипломатического урегулирования вооружённого конфликта на Украине. По мнению политиков, Германии следует создать мощный дипломатический альянс для запуска мирных переговоров с целью прекращения огня и предоставления Украине надёжных гарантий безопасности. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что немного сожалеет о том, что Украине заранее не была предоставлена военная помощь в больших объемах, но не жалеет о том, что над Украиной не была создана бесполетная зона. По его словам, НАТО должно поддерживать Украину, но не быть частью конфликта. Мобилизация на Украине с 20 летНазначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в пятницу о повреждении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части области. Кроме того, о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте, заявил в пятницу депутат Верховной рады Роман Костенко. По его словам, в стране "никогда не было всё хорошо ни с качеством, ни с количеством" мобилизованных. Офис Владимира Зеленского готовит отставку главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова, сообщает издание Forbes Ukraine.* Внесен в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения пункта временной дислокации подразделения ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном районе Курской области. 2024-10-04T18:33 true PT0M08S

Уничтожение натовских наемников на Херсонском направлении Десантники группировки "Днепр" из РСЗО "Ураган" ночью уничтожили скопление натовских наемников на Херсонском направлении, рассказали РИА Новости военнослужащие. 2024-10-04T18:33 true PT3M54S

Экипаж Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены. 2024-10-04T18:33 true PT0M59S

Белоусов вручил золотые звезды Героев России участникам спецоперации Белоусов вручил золотые звезды Героев России участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм. 2024-10-04T18:33 true PT2M49S

Уничтожение ангара с танком и пикапами ВСУ под Суджей в Курской области силами "Ахмата" Артиллерия и танкисты "Ахмата" при корректировке операторов БПЛА группы командира "Аида" уничтожили ангар с танком и пикапами ВСУ под Суджей в Курской области. Корреспонденты РИА Новости наблюдали за операцией в прямом эфире. 2024-10-04T18:33 true PT4M27S

Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения оказались в распоряжении РИА Новости. На них видна юго-западная часть города, за которую шли бои последнее время, можно различить разрушенные и обгоревшие многоэтажки и дома частного сектора, движения техники и людей не заметно. 2024-10-04T18:33 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, александр бортников, андрей белоусов, александр лукашенко, вооруженные силы украины, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)