https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976376275.html
Российские военные пресекли пять попыток прорыва ВСУ через госграницу
Российские военные пресекли пять попыток прорыва ВСУ через госграницу - РИА Новости, 04.10.2024
Российские военные пресекли пять попыток прорыва ВСУ через госграницу
Российские подразделения за сутки отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь, противник... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:21
2024-10-04T14:21
2024-10-04T14:21
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970316194_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79167533e467fe7ed54d39393ed4ba53.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские подразделения за сутки отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял до 30 человек, сообщило Минобороны РФ. "При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля", - говорится в сообщении. Кроме того, авиация и артиллерия поразили скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Косица, Колмаков, Княжий Первый, Локня, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Покровский, Правда, Русское Поречное, Свердликово и Черкасское Поречное. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения 12 бригад ВСУ в 20 районах Сумской области, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970316194_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_ee87f5a2e10a1e45fda0f36fcf4f20f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные пресекли пять попыток прорыва ВСУ через госграницу
Минобороны: ВС России отразили пять попыток прорыва ВСУ через Курскую область
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Российские подразделения за сутки отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял до 30 человек, сообщило
Минобороны РФ.
«
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Косица, Колмаков, Княжий Первый, Локня, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Покровский, Правда, Русское Поречное, Свердликово и Черкасское Поречное.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения 12 бригад ВСУ в 20 районах Сумской области
, добавили в ведомстве.