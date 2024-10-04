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Российские военные пресекли пять попыток прорыва ВСУ через госграницу - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976376275.html
Российские военные пресекли пять попыток прорыва ВСУ через госграницу
Российские военные пресекли пять попыток прорыва ВСУ через госграницу - РИА Новости, 04.10.2024
Российские военные пресекли пять попыток прорыва ВСУ через госграницу
Российские подразделения за сутки отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь, противник... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:21
2024-10-04T14:21
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские подразделения за сутки отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял до 30 человек, сообщило Минобороны РФ. "При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля", - говорится в сообщении. Кроме того, авиация и артиллерия поразили скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Косица, Колмаков, Княжий Первый, Локня, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Покровский, Правда, Русское Поречное, Свердликово и Черкасское Поречное. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения 12 бригад ВСУ в 20 районах Сумской области, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные пресекли пять попыток прорыва ВСУ через госграницу

Минобороны: ВС России отразили пять попыток прорыва ВСУ через Курскую область

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан"
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские подразделения за сутки отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял до 30 человек, сообщило Минобороны РФ.
«
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Косица, Колмаков, Княжий Первый, Локня, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Покровский, Правда, Русское Поречное, Свердликово и Черкасское Поречное.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения 12 бригад ВСУ в 20 районах Сумской области, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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