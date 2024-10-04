https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976376275.html

Российские военные пресекли пять попыток прорыва ВСУ через госграницу

Российские военные пресекли пять попыток прорыва ВСУ через госграницу - РИА Новости, 04.10.2024

Российские военные пресекли пять попыток прорыва ВСУ через госграницу

Российские подразделения за сутки отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь, противник... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:21

2024-10-04T14:21

2024-10-04T14:21

специальная военная операция на украине

курская область

россия

сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские подразделения за сутки отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял до 30 человек, сообщило Минобороны РФ. "При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля", - говорится в сообщении. Кроме того, авиация и артиллерия поразили скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Косица, Колмаков, Княжий Первый, Локня, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Покровский, Правда, Русское Поречное, Свердликово и Черкасское Поречное. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения 12 бригад ВСУ в 20 районах Сумской области, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины